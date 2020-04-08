Koronavirüs pandemisinde yaratılan bilgi kirliliği

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ABD Emperyalizminin çok ciddi bir dezenformasyonu var. Bilgi kirliliği yaratarak kara propaganda yapıyorlar. Çin’de geleneksel olarak yaban hayvanları yeniliyor. Binlerce yıllık alışkanlığı kötüleyerek, bu Çinlilerin beslenme alışkanlığı yüzünden Koronavirüs salgını oldu, deniliyor. Şu ana kadar Koronavirüs salgınını yapan CoVid-19 virüsünün kaynağı hayvan bulunamadı. Çinli yetkililer Koronavirüsü Wuhan şehrine ABD’li askerlerin getirdiğini söylüyorlar. Bu sav daha akla yatkın görünüyor.

İkinci Dünya Savaşı başlangıcında ABD, sahte Pearl Harbour baskını görüntüleri yayınlamıştı. Bu görüntülerin Hawaii’de oluşturulduğu daha sonra ortaya çıktı. Bu görüntülerin ardından ABD Halkı savaşa girmeye ikna edilmişti. Son Irak savaşında, petrole bulanmış karabatakların görüntüsünü tüm dünyaya servis etmişlerdi. Bu görüntülerin ardından AB-D Emperyalistleri; Irak’a demokrasi getireceğiz, diye Irak’a saldırmış, milyonlarca insan hayatını kaybetmişti. Belleğimiz daha çok taze. Bu yalanlara inanmamalıyız.

Bunlar da yetmiyor. Kuzey Kore’de Koronavirüs tespit edilen iki kişinin anında idam edildiği söyleniyor. Cumhuriyet Gazetesi sahte hesabından, “(@cumhuriyetgzt1)” twitter hesabından bu haber paylaşılıyor. Bunu da pek çok kişi paylaşıyor. Tam dört bin kişi bu tweeti, retweet etmiş. Kuzey Kore, daha doğrusu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, onca olanaksızlığa rağmen ABD’ye kafa tutan bir ülke. Kendi güvenliği için ABD’ye kadar ulaşabilecek nükleer füze yaptığını dünya kamuoyuna ilan etmişti. Kuzey Kore, ABD’nin saldırganlığının önüne geçilebilineceğini tüm dünyaya göstermiş oldu.

Küba aşı teknolojisinde dünya lideri, antiviral ilaç çalışmalarında dünyanın en önde olan ülkelerinden. Küba’da Koronovirüse karşı ilaç geliştirilme olasılığı çok yüksek. Aşı çalışmaları da çok hızlı gidiyor. Küba küçük bir ülke. Bunu yapamaz, demek emperyalistlerin kafasıyla düşünmektir.

Bugün Koronavirüs pandemisinde en zorda olan ülke İtalya’dır. ABD ve diğer Avrupa ülkeleri değil, Çin ve Küba, İtalya’ya yardıma koşmaktadır. ABD zor koşullarda Koronavirüs salgınıyla mücadele eden İran’a karşı ambargoyu daha da ağırlaştırmıştır. Hiçbir ülkenin Koronavirüs olabilir diye limanına istemediği Cruise gemisini Küba kabul etmiştir.

ABD Emperyalizminin oyununa gelmeyelim. Che Guevara’nın dediği gibi; “insan soyunun başdüşmanı olan ABD Emperyalizmidir”. ABD bu pandemi sırasında bile, bu insanlık düşmanı yüzünü göstermekte, dünya halklarının kafasını bulandırmak için her türlü bilgi kirliliğini yaratmaktadır.

24.03.2020