Laiklik Kadının Özgürlüğüdür, Özgürlüğünden Asla Vazgeçme!

Şiddet,

Taciz,

Tecavüz,

Kadının katline ferman!

Evde, sokakta, pazarda,

Sabah, gün ortasında, akşam,

Ama durmadan.

Ortalık kan revan!

Ülke döndü salhaneye,

Kadın kanı akmakta her gün her yerde;

Okul yolunda, iş çıkışında, evinin içinde,

Hem de çocuğunun gözü önünde!

Kadındır,

Sömürünün her türlüsü reva görülen Parababaları düzeni tarafından,

Din maskesi takınan Ortaçağcı gericilerin tarikat evlerinin kör kuyularında naçar bırakılan,

Esaret zinciri kara çarşafın içinde nefessiz kalan!

Kanatları koparılmış yaralı kuşlar gibi çırpınıp duran,

Çırpındıkça nefessiz kalan.

Çünkü Laikliktir kadına nefes aldıran,

Laikliktir onun yüzündeki peçeyi kaldıran,

Laikliktir ona özgürlüğü, kadınlığını, insanlığını tattıran!

Olmaz dedik,

Din tüccarı Tefeci-Bezirgânla demokrasicilik oynanmaz dedik!

Tüm eğitim kurumlarımız oldu birer medrese,

“Bir kereden bir şey olmaz” diyen ENSAR’larıyla, TÜRGEV’leriyle CIA-Pentagon İslamcıları her yerde!

En çok da kadınlarımız cehaletin pençesinde.

Kız çocukları everilmekte on ikisinde, on üçünde,

Şeyhler, Şıhlar fetvalar vermekte,

Körpecik bedenlerine hoyrat eller, pis nefesler çökebilsin diye!

İktidardaki Ortaçağcı gericilik höykürmekte

Kadınlarımız Ortaçağ köleliğine mahkûm olsun diye:

“Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek.”

“Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyor.”

“Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası ölsün.”

Bak! Tahammül edemediler bizlere azıcık da olsa nefes aldırabilecek İstanbul Sözleşmesi’ne bile!

Meclisteki sözde muhalefet amenna demekte bu gidişe,

Hele bakın şu işe “Laiklik değilmiş tehlikede”!

Bir de Helalleşeceklermiş(!) Ortaçağcı-Amerikancı gericilikle.

Biz mal değiliz alınıp satılacak,

Biz kadınız, kadın;

Cana can katan, yaşamı doğuran!

Yaşamak için yaşatmak gerek,

Bize de hava gerek, su gerek, aş gerek, iş gerek!

İşte biz kadınlara tüm bunlar için Laiklik gerek.

Bak İran’a, bak Afganistan’a,

Bak oralardaki kadınlara!

Çok uzakta değil tehlike,

Senin de yakınında,

Anlasana!

Ülken dönüyor Faşist Din Devletine.

Ey bu topraklarda elde silah Antiemperyalist Birinci Kuvva’ya katılan yiğit kadınların,

Ey bizlere Laik Cumhuriyet’in değerlerini miras bırakan Mustafa Kemal’in kızları;

Gün, bu mirasa sahip çıkma günüdür!

Gün, Laiklik yoksa özgürlük de, demokrasi de bilim de yoktur şiarını yükseltme günüdür!

Gün, var olman için elzem olan Laiklik için mücadele günüdür!

Kadını yok sayan Ortaçağcı gericiliğe, Parababalarının sömürü düzenine karşı

Halkın Kurtuluş Partisi saflarında savaşma günüdür!

Yılma, Usanma, Korkma,

Sahip çık Cesaret Vatanına!

Birinci Kuvva’da başardık,

İkinci Kurtuluş’ta da başaracağız inan,

Ant içtik buna!

Kurtuluşun; gerçek Laikliği kuracak olan Halkın Demokratik İktidarında!