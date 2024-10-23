Röportaj: Zafer, direnen Epsilon NDT İşçilerinin olacak!

Halkın Kurtuluş Partisi Eskişehir İl Örgütü’nün DİSK/Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde direnen Epsilon NDT İşçilerine yaptığı dayanışma ziyareti sırasında aynı zamanda Kurtuluş Yolu Gazetesi olarak bir röportaj gerçekleştirdik. Söz konusu röportaj aşağıdadır.

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Kurtuluş Yolu: Merhabalar, başarılar diliyoruz Direnişinizde Halkın Kurtuluş Partisi olarak. Öncelikle Nakliyat-İş Eskişehir Şube Başkanı Ali Özçelik’in görüşlerini alacağız.

Ali Özçelik

Ali Özçelik: Evet bugün Direniş’imizin 5’inci günü. Ziyaretinizden dolayı Halkın Kurtuluş Partisi’ne, Kurtuluş Yolu Gazetesi’ne röportajdan kaynaklı teşekkür ederiz.

Bozlu Holding’e bağlı Epsilon NDT işyeri, holdingin birçok şirketinden bir tanesi. Eskişehir’de kurulu işyerinde, vagon şasesi imalatı yapılıyor. 100 kişi çalışıyor, bunların yaklaşık 60-65 tanesi mavi yaka olarak çalışıyor. Fransız İnveho Ufo diye, yaklaşık 100 yıldır bu faaliyetleri yürüten bir Fransız firmasına, ihaleli vagon şasesi imalatı yapıyorlar, üretimi yapıyorlar. Yaklaşık 2017’den beri 2018’den beri şirket Eskişehir’de Organize Sanayide faaliyet yürütüyor.

Çalışma koşullarının çok düzgün olmaması, ücretlerde farklı uygulamaların olmasından kaynaklı arkadaşlar anayasal haklarını kullanarak sendikalı olmaya karar verdiler.

Yani içerdeki çalışma koşulları gerçekten kötü. Yani fiziki şartlardan bahsedecek olursak; dinlenme alanları, havalandırmaların yetersiz olması, İşçi Sağlığı İş Güvenliği tedbirlerinin alınmaması, yemekler, iş kıyafetleri yani daha bir sürü bu tip şikayetleri var arkadaşların, birçok firmada olduğu gibi.

Ücretler bakımından işveren, biraz da bu KVKK’yı (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) öne sürerek, herkese farklı maaş uygulaması, adamına göre izin uygulaması, adamına göre mesai uygulaması yapan bir işyeri.

Bundan kaynaklı arkadaşlarımız sendikamızla irtibata geçtiler yaklaşık, Eylül’ün 20’si, 25’i gibi. Yaklaşık bir aylık bir süreden bahsedebiliriz. 2-3 gün gibi kısa sürede, burada yasanın aradığı yeterli çoğunluğu sağlayıp Bakanlığa başvuruyu yaptık Nakliyat-İş Sendikası olarak. Çoğunluk tespitimiz geldi.

İşveren sendikal örgütlenmeden haberdar olduktan sonra da, işte her işverenin, birçok işverenin yaptığı gibi; tehdit, baskı, e-devlet şifrelerini isteme TC kimlik numaralarını isteme, hatta bazı arkadaşların cep telefonlarını bizzat alarak ellerinden, sendikadan istifa ettirmeye çalıştı.

Belli sayıda arkadaşımız maalesef bu baskıya dayanamayarak istifa etmiş durumda. Ama buna direnen, Anayasal hakkına sahip çıkan, işverenin bu zorbalığına, bu haksızlığına boyun eğmeyen arkadaşlarımız var içeride, üyelerimiz var. İki tane arkadaşımızı da haksız yere, sudan sebeplerle işten atmış durumda.

17 Ekim itibariyle burada sendika olarak Direniş başlatmış durumdayız. Bugün Direniş’imizin 6’ncı günü. Direnişimizi ve mücadelemizi her alanda genişleterek, yayarak büyütmeyi planlıyoruz, bununla ilgili hazırlıklarımız var.

Bir taraftan müzakereye de açık olduğumuzu beyan ediyoruz. Yani müzakere olursa, elbette ki müzakere ederek, Toplusözleşmeyle taçlandırarak, burayı örgütlü, sendikalı bir işyeri yapmak istiyoruz.

Ama mücadele yolu da her zaman önümüzde.

Mücadele etmeye de, her türlü mücadeleyi vermeye de; hem hukuki, hem fiili mücadeleyi vermeye de hazırız, kararlıyız. İçerideki arkadaşlar da kararlı, direnişteki arkadaşlar da kararlı. Direne direne kazanacağız.

Teşekkür ediyoruz. Haksız hukuksuz bir şekilde işten atılan işçi arkadaşlar Hakan Topal ve Fatih Göndeş, onlara da birkaç sorumuz olacak sırayla. Hakan Topal kaç yıldır çalışıyorsunuz? Çalışma şartlarınız nasıl?

Hakan Topal

Hakan Topal: 6 yıldır neredeyse burada çalışıyorum. Çalışma şartları, dediğimiz gibi İSG (İşçi Sağlığı ve Güvenliği) kuralları neredeyse yok derecede az. Hiçbir şekilde uyulmuyor. Uyanlar burada mağdur oluyor, uymayanlar ödüllendiriliyor. Bu şekilde sıkıntılar var. Maaşları kişilere göre ayırıyorlar. Kendi adamlarına daha iyi maaş veriyorlar ve ayırdıkları adama daha az ücretler uyguluyorlar.

Biz de işte sendikalı örgütlenmeye gittiğimizden dolayı, biz de işten çıkarıldık.

Teşekkür ederim. Sendikal örgütlenmeye neden ihtiyaç duydunuz? Nasıl karar verdiniz? Nasıl başladınız? Nakliyat İş Sendikasına nasıl ulaştınız?

Hakan Topal: Sendikaya arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine gittik. Ali Başkan’ımızla görüştük, durumumuzu anlattık. İçerdeki İSG kuralları olsun, maaşlar olsun, işçi ayrımı olsun onları göz önünde bulundurarak örgütlenmeye, sendikaya başvurmaya karar verdi. Ve örgütlendik. Haksız, hukuksuz bir şekilde işten atılınca da Direnişi başlattık.

Teşekkür ederim. Direniş süresince işçi arkadaşlar, fabrikada çalışan işçi arkadaşlar dayanışma gösteriyor mu? Fabrika da üyeler var mı?

Hakan Topal: Üyelerimiz var. Yüzde 51 oranında üyeye sahibiz. İçerideki arkadaşlar da örgütlenme konusunda gayet iyi. Destekçi, birbirine dayanışma içinde. Onlar da bizim arkamızda, bütün oluşturduk. Gayet iyi gidiyoruz. Sonuna kadar bu mücadelenin arkasındayız.

Son olarak Türkiye genelinde fabrikalarda, işyerlerinde direnişler var. Yakın zamanda Fernas Direnişi, Maden İşçilerinin Direnişi kazanımla sonuçlandı. Mersen işyerinde Birleşik Metal-İş öncülüğünde devam ediyor, Polonez İşçileri direniyor, As Plastik, Eker Süt gibi işyerlerinde Direnişler var. Bu konu hakkında ne düşüyorsunuz? Böyle bir sorumuz var.

Hakan Topal: Herkes mağdur olduğu için, hakkını aramak için bir yol seçiyor. Bu yol bence doğru bir yol. Herkes hakkını aramalı, haksızlığa susmamalı. Arkadaşları kalpten destekliyorum, sonuna kadar haklarını aramaları gerekiyor. Yani biz de aynı arkadaşlar gibi mağdur olduk, suçsuz yere işten çıkarıldık. Onlar da benzer olaylarla ilgili görevlerini, haklarını savunuyorlar, sonuna kadar destekliyorum ve herkese teşekkür ediyorum.

Biz teşekkür ederiz. Diğer işçi arkadaş Fatih Göndeş Arkadaşa da aynı soruları soruyorum. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Çalışma şartlarınız nasıl?

Fatih Göndeş

Fatih Göndeş: Yaklaşık 6 yıldır çalışıyorum. Çalışma şartlarımız şöyle; İSG konusunda ve içerinin havalandırma konusunda gerçekten çok kötü. Çok ayrımcılık yapıyorlar, çok kötü durumdayız. Maaşlarımıza da çok sıkıntı yaptılar. En son baskılara dayanamadık, örgütlendik ve bu şekilde bizi de işten attılar zaten.

Sendikal örgütlenmeye neden ihtiyaç duydunuz? Nasıl karar verdiniz? Nasıl başladınız? Nakliyat İş Sendikası’na nasıl ulaştınız?

Fatih Göndeş: Şöyle… Biz bu baskılar artmaya başlayınca arkadaşlarla istişare ettik. Arkadaşlar aracılığıyla da Ali Başkan’ımıza ulaştık. Ali Başkan’ımız da sağ olsun bizi kırmadı, davet etti ve toplantı yaptı, konuştuk. Biz de karar verdik. Durumumuzu anlattık zaten Ali Başkana da. Ve bu şekilde sendikaya üye olduk, sonuna kadar da devam edeceğiz.

Direniş süresince yaklaşık 6 gündür direniyor arkadaşlar. Fabrika içindeki diğer üye olan işçi arkadaşlar dayanışma gösteriyor mu? Üyeler var mı? Onlardaki kararlılık ne durumda?

Fatih Göndeş: İçerdeki arkadaşlarla direnişimiz devam ediyor. Arkadaşlarla beraberiz zaten sürekli görüşebiliyoruz. Sürekli beraberiz, toplantılar içindeyiz. Arkadaşlar sağ olsunlar bizi de destekliyorlar, biz de onları destekliyoruz. Beraber dayanışma içinde devam ediyoruz.

Son soru Türkiye genelindeki işçi direnişleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye İşçi Sınıfı sendikaları öncülüğünde direniyor, kazanımlar elde ediyor. Fernas Direnişi yakın zamanda bir örnek. İşte Mernes, Polonez, As Plastik, Eker Süt gibi işyerlerinde Direnişler Grevler devam ediyor. Burada da bir Direniş var Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde. Epsilon İşçileri olarak direniyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz?

Fatih Göndeş: Şu andaki Direnişleri kalpten destekliyorum. Herkes haklı sebeplere bu Direnişe devam ediyor. Biz de haklı sebeplerle devam ediyoruz. Kimse hakkının yenilmesini istemiyor tabiî ki. Sendika olarak da herkesi destekliyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah herkes kazanır.

Çok teşekkür ediyoruz. Son soruyu Türkiye genelindeki İşçi Direnişleriyle alakalı sorumuzu Şube Başkan’ımız Ali Özçelik’e de yöneltiyorum. Buyurun Başkan.

Ali Özçelik: Evet, son soruyla ilgili de sendika olarak genel düşüncelerimizi aktarmış olayım ben de.

Türkiye’de, dünyada iki tane sınıf var, Değerli Arkadaşlar.

Bir; İşveren Sınıfı,

Bir de; İşçi Sınıfı.

Bilmemiz gerekir ki, bu iki sınıfın durumları ve çıkarları birbirinden farklı.

Yani İşveren Sınıfı sermaye, fiziki sermaye sahibi olarak daha çok çalıştırıp, daha az ücret ödemenin mücadelesini veriyor.

İşçi Sınıfı da sınıf bilinciyle, hak ettiğini son kuruşuna kadar alma mücadelesi veriyor.

Bugün Türkiye’de, sizin de saydığınız gibi, kardeş sendikamız Bağımsız Maden İş’in, Fernas İşçilerinin bir mücadelesi, direnişi oldu ve kazanımla sonuçlandı. Biz de sendika olarak bulunduğumuz her alanda destek ve dayanışma içerisinde olduk onları da tebrik ediyoruz.

Yine, farklı konfederasyonlara bağlı olmalarına rağmen, İşçi Sınıfının bir bütün olduğunu düşünüyoruz çünkü. Bu şiarla destek çıktığımız, desteklediğimiz Polonez Direnişçileri var söylediğiniz gibi. İşte Eker Süt Direnişi devam ediyor. Yine As Plastik Grevi devam ediyor. Kardeş Birleşik Metal İş Sendikamızın Mersen Grevi devam ediyor. Bütün bu mücadelelerin hepsine bir bütün olarak bakıyoruz sendika olarak.

Yani İşveren Sınıfının kendi çıkarları doğrultunda, sendikal örgütlenmeyi yasaların arkasından dolanarak, yasadaki açıkları kullanarak örgütlenmeyi engelleme çalışması bunların hepsi. Bir bütün olarak da İşçi Sınıfı, bütün saydığımız direnişteki işçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da sınıf çıkarları gereği buna karşı bir mücadele veriyorlar; hem hukuki hem fiili bir mücadele veriyorlar.

Bu uzlaşmaz iki sınıf mücadelesi böyle elbette ki sür git devam etmeyecek, bir yerde elbette ki noktalanacak.

Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani Eskişehir’de de bazı basın kuruluşları bizle ilgili röportaja geldiklerinde buna benzer sorular soruyorlar.

Yani iktidar, sermayenin iktidarı Değerli Arkadaşlar. Bugün Meclise baktığımızda 600 tane milletvekilinin kaç tanesi işçi sınıfını temsil ediyor, kaç tanesi işveren, Parababaları’nı temsil ediyor?

Dolayısıyla iktidarda olan sınıf, yasaları da, çerçeveyi de kendi çıkarları doğrultusunda kuruyor, buna göre davranıyor.

Buna karşı topluca, bir sınıf olarak, İşçi Sınıfı olarak mücadele etmek gerekiyor. Kendi yasalarımızı yapana kadar bu mücadele devam edecek.

Bütün direnişleri sendikamız adına selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz.

Halkın Kurtuluş Partisi Eskişehir İl Örgütü ve Kurtuluş Yolu Gazetesi olarak tekrardan Direnişçi arkadaşlara, Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde direnen Direnişçi Arkadaşlara başarılar diliyoruz.

Türkiye genelindeki diğer direnişlere de başarılar diliyoruz. Selamlıyoruz.

22 Ekim 2024