Trump’ın Dostları…

ABD Emperyalizmi “Yeni” Başkanını seçti: Donald Trump!

Trump “Yeni” mi?

Hayır. Başkanlık görevine, 4 yıllık aradan sonra, “tekrar” seçildi.

8 yıl önce bir manyağı, bir sapığı, D. Trump’ı seçen ABD’liler, sonra bir bunağı, Joe Biden’ı seçtiler. Şimdi tekrar, aynı manyağı, D. Trump’ı seçtiler…

Karar onların, diyelim ama tabiî ki ABD Halkı seçmiyor Başkanlarını; ABD Parababaları, Finans-Kapitalistleri seçiyor. ABD Halkı da, ben seçtim, sanıyor. Geçelim…

Trump, ikinci kez Başkan seçilince, dünyanın dörtbir yanından kutlama mesajları gönderildi. AB Emperyalistlerinden tutun da Afrika’ya, Asya’ya neredeyse tüm devletler Trump’ı kutladılar yeniden seçildiği için.

Trump’ın “Dostu”:

Tip no: 1

Tayyip Erdoğan!

Tayyip de kutladı Trump’ı, sosyal medya mecrası X’ten yaptığı bir paylaşımla.

Şöyle yazdı Tayyip:

“Dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum”

“Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.

“Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.

“Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

(https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogandan-abd-secimlerine-iliskin-ilk-mesaj-dostum-donald-trumpi-2265746)

“Dostum Trump”, öyle mi Tayyip!

Yahu insanda birazcık onur olur be! Biraz utanma duygusu olur! Biraz ar namus olur!

Ama yok sende! Yok!

Eskiler; “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür-İnsan belleği unutmak ile sakatlanmıştır-inmelenmiştir”, derler. Ama insanım diyenler bazı şeyleri hiçbir zaman unutmaz, unutamaz.

Sen, Trump’ı nasıl unutabilirsin? Unutman mümkün mü senin?

Asla mümkün değil. İnsan olan hiç kimse için mümkün değil.

Ama, dediğimiz gibi; “İnsan” olan için mümkün değil…

Ya ülkemize yaptıkları? Onları unutmak mümkün mü?..

Asla değil!

Ama sen bütün bunlar hiç yaşanmamış, söylenmemiş ve yazılmamış, yazıya dökülmemiş, belgelenmemiş gibi kalkıyorsun utanmadan; “Dostum Trump” diyorsun öyle mi!

Yapma be! Bu kadarını da yapma be!

Hadi; İnsan belleği unutmak ile sakatlanmıştır-inmelenmiştir, diyelim.

Devlet unutur mu? Devlet hafızası unutur mu?

Hani sen, sahte diplomayla seçilmiş, sahte Cumhurbaşkanısın ya. Devletin başısın ya…

Nerede o hafıza?

Yok, değil mi?

Yahu, Trump sana aşağıdaki mektubu göndermedi mi?

Gönderdiği bu mektubu Dünya Kamuoyuyla paylaşmadı mı?

Ve bu mektubun kopyasını, Manhattan’daki Trump Tower otelinin, kendisinin ABD’nin 45. başkanı olmasına atıfta bulunan “45 Wine and Whiskey” isimli barının duvarında sergilemiyor mu hâlâ?

Sergiliyor!

Ne yazıyordu Mektupta?

Aynen şu:

“Sayın Cumhurbaşkanı,

“Gel seninle iyi bir anlaşma yapalım! Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz. Biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Daha önce bunun bir örneğini Pastör Brunson olayında yaşatmıştım.

“Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı tavizleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Size güvenerek, (Mazlum Kobani’nin) bana yazdığı, elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum.

“Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama. Aptallık etme!” (https://medyascope.tv/2024/11/06/trump-erdogana-yazdigi-mektubu-barda-sergiliyor/)

“Dostum Trump” öyle mi?

Yahu adam sana “Şeytan”, diyor.

“Sert adamı oynama. Aptallık etme”, diyor.

Rahip Brunson olayında Türk ekonomisini mahvettik. Yine yaparız, diyor.

“Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım.” diyerek, senin, terörist olarak nitelediğin, savaştığın Suriye’deki SDG’nin “başkomutanı”, “General Mazlum Kobani”nin, ABD’nin arabuluculuğunu-koruyuculuğunu isteyen mektubunu da sana gönderiyor.

Daha ne desin?..

Daha ne yapsın, diyemiyoruz çünkü bu mektubu o kadar hoşuna gitmiş ki anlaşılan, otelinin barındaki duvarda sergiliyor…

Daha ne yapsın?

Ve bütün bunları unutmak mümkün mü? Böyle bir olasılık var mı?

Yok!

Ama sende ne kişicil, ne ulusal onur ve gurur olmadığı için, Trump’ın senin ve ülkemiz için söylediklerini yalayıp yutuyorsun.

“(…) bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini (…) temenni ediyor”sun.

“Emrin olur”, diyecek Trump da sana öyle mi?

Bir de ne diyorsun?

“Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

“ABD Halkı” için de “tüm insanlık için” de asla hayırlı olmayacak manyak, patavatsız, saygısız Trump’ın seçilmesi. Bu kesin. Bu net.

Trump geçmişte ne yaptıysa şimdi fazlasıyla onu yapacaktır. ABD Halkına ve tüm insanlığa; kan, gözyaşı, ölüm, şiddet, yoksulluk ve sefaletten başka bir şey vermeyecektir.

Çünkü Trump’ın bizzat kendisi Parababasıdır. Finans-Kapitalisttir.

Bu seçimlerdeki en aktif destekleyicilerinden birisi; ABD’nin de değil, Forbes internet sitesine göre an itibarıyla 303.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Parababası, Finans-Kapitalisti Elon Musk’tır. Vb.leridir…

Yani Trump ABD Finans-Kapitalistlerinin adamıdır. Onların Başkanıdır. ABD Halkının Başkanı değildir.

Bakın seçtiği bakanlarına, bürokratlarına, ABD Halkını ve tüm insanlığı neyin beklediğini görürsünüz netçe…

Trump’ın Bir Diğer Dostu;

Tip no: 2

“General Mazlum” Abdi!

Trump yeniden Başkan seçilince, PKK’nin Suriye yapılanması “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Başkomutanı”, “General Mazlum Abdi” de X’teki hesabından şu paylaşımı yaptı:

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“Mazlum Abdi Trump’ı Tebrik Etti, İşbirliğini Sürdürmek İstiyor

“06 Kasım 2024

“Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Başkomutanı Mazlum Abdi, Donald Trump’ı seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

“Ebdi, X platformunda yayınladığı mesajında Trump’ı başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ederek, SDG ile ABD arasındaki işbirliğinin devamı konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

“Başkan @realDonaldTrump’ı seçim zaferinizden dolayı tebrik ediyorum. Geçmişte yaptığımız gibi birlikte çalışmayı, ortaklığımızı güçlendirmeye ve bölgeye istikrar sağlamaya hazır olmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” (https://www.dengeamerika.com/a/mebdi-trump/7853608.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it&s=03)

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Al birini vur ötekine: Al Tayyip’i vur Mazlum’a!

İnsan ancak bu kadar sosyal kör olabilir. Ya da gerçek çıkarlarının bu kadar az farkında olabilir.

Birisi; kendisini kişicil olarak da dünya kamuoyu nezdinde rezil eden, aşağılayan “Aptal olma!” diyen, ülkesini mahveden birisine “Dostum” der,

Diğeri; Kürt Halkını tarihi boyunca satmış bir emperyalist devletten, onun manyak, sapık başkanından “(…) birlikte çalışmayı, ortaklı”klarını “güçlendirmey”i “ve bölgeye istikrar sağlamaya hazır olmayı sabırsızlıkla bekl”er…

Ee, Mazlum’un şefi, PKK liderlerinden Cemil Bayık da, Trump’ın Başkan seçildiği ilk döneminde, 2018’de, şunları yazarak kutlamıştı Trump’ı:

“Cemil Bayık, Trump’ı tebrik etti: ABD’nin Kürtleri de göz önünde bulunduracağını umuyoruz”, dedi.

“Cemil Bayık, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’ı tebrik ederek Trump’ın kendi halkının ve insanlığın çıkarına politikalar geliştireceğini umduklarını, ABD politikalarının Kürdistan da dahil olmak üzere tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

“(…)

“ABD’nin Ortadoğu politikalarında Kürtleri de göz önünde bulundurmasını umuyoruz. ABD’nin Kürtlere karşı adaletsizliği, vahşeti ve soykırımcı politikaları ve Kürtlerin bu saldırganlığa karşı mücadelesini göreceğine inanıyorum” dedi.” (http://www.abcgazetesi.com/cemil-bayik-trumpi-tebrik-etti-abdnin-kurtleri-de-goz-o-nunde-bulunduracagini-umuyoruz-36039h.htm)

Şef bunu söyleyince yıllar öncesinden, Mazlum’un bunu tekrarlaması doğal…

Vah Türk Halkı!

Vah Kürt Halkı!

Kimlerin eline kalmışsın, kimlerden medet umuyorsun…

Uyan ey Halkım! Uyan kan uykularından…

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut’un sürekli söylediği gibi; Kanma bunlara! Anla bizi!

Yazımızı Devrimci şair Nazım Hikmet’in bir şiiriyle bitirelim:

Şehitler

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,

mezardan çıkmanın vaktidir!

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,

Sakarya’da, İnönü’nde, Afyon’dakiler

Dumlupınar’dakiler de elbet

ve de Aydın’da, Antep’te vurulup düşenler,

siz toprak altında ulu köklerimizsiniz

yatarsınız al kanlar içinde.

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,

siz toprak altında derin uykudayken

düşmanı çağırdılar,

satıldık, uyanın!

Biz toprak üstünde derin uykulardayız,

kalkıp uyandırın bizi!

uyandırın bizi!

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,

mezardan çıkmanın vaktidir!

1959