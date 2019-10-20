Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı, gerçek devamcılarınca anıldı

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak; ömrünü bu topraklarda devrimi gerçekleştirmeye adamış Hikmet Kıvılcımlı Usta’yı, yine bu davaya adadığı bedeninin aramızdan ayrılmasının 48’inci yılında mezarı başında andık.

Topkapı Mezarlığı, Kıvılcımlı Usta’nın teorik ve pratik yol göstericiliğinin ışığında sürdürdüğümüz mücadeleyi dosta düşmana fiilen gösterdiğimiz bir anma etkinliğine şahit oldu. Kortejimizin coşkusu, sıkılı yumruklarımız ve başaracağımıza olan inancımızla Anma etkinliğimizi başlattık. Sloganlarımızda Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın mücadelesinin ölümsüzlüğünü, onun teorisi ışığında güncel meselelere bakışımızı ve İşçi Sınıfı mücadelemizi haykırdık.

Kıvılcımlı Usta’nın ve Partimizin bir anlamda “besmelesi” olan “başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere” sözünü öylesine kullanmadığımızı da gösterdik aynı zamanda. Usta’mızın öğrencilerinin önderlik ettiği Nakliyat-İş Sendikası ve bu sendikanın öncülüğünde süren direnişlerden gelen işçiler kalabalık bir kortejle aramıza katıldılar. Mücadelelerini sarı sendikacılığa ve Parababalarına karşı ortaklaştıran Real, Uyum-Makro, Uzel Direnişçileriyle birlikte Tüvtürk işçilerinin de aramıza katılması coşkumuza coşku kattı.

Mezarbaşında İstanbul İl Yöneticimiz ve aynı zamanda bir işçi önderi olan Mehrali Yücedağ Yoldaş, Usta’nın hayatını, mücadelesini, teorisini ve bu teorinin günümüz meselelerine uyarlanmasını aktardı bizlere.

Yoldaşımız doyurucu konuşmasında Türkiye’nin en can alıcı meselelerini Parti teorimizin ışığında dile getirdi. Kıvılcımlı Usta’nın hayatından kesitler de sunan Yoldaşımız konuşmasını; Türkiye Devrimi’ni eninde sonunda Kıvılcımlı Usta’nın devamcılarının gerçekleştireceğini vurgulayarak bitirdi.

Ardından Hikmet Kıvılcımlı’nın yoldaşı, öğrencisi ve yiğit işçi önderi İsmet Demir’in mezarbaşına geçtik. Burada iki yılı aşkın bir süredir ekmeği için direnen Real Direnişçisi Arzu Bozkurt bir konuşma gerçekleştirdi. İsmet Demir’in İşçi Sınıfı içerisindeki mücadelesini onun anılarından örnekler vererek anlattı, onu tanımayan ve görmeyenler için çok doyurucu bir anlatım sundu. Konuşmasını da kendi mücadelesine, bu mücadelenin ona öğrettiklerine değinerek ve bu süreçte yanlarında olduğumuz için Partimize teşekkür ederek sonlandırdı. Biz de beraber zafer halayları çekinceye dek, hem onların hem de Uyum-Makro ve Uzel Direnişçilerinin yanlarında olacağımızı söyledik.

Konuşmaların ardından yine anma etkinliğimizin başında olduğu gibi kortejimizi düzenli bir şekilde kurduk ve dışarıya kadar sloganlarla yürüdük, anma etkinliğimizi sonlandırdık. 17 Kasım’da gerçekleştireceğimiz salon anmasında yeniden buluşmak üzere alandan ayrıldık.

Hikmet Kıvılcımlı Ölümsüzdür!

Kıvılcımlı Yaşıyor, HKP Savaşıyor!

Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm!

Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

11 Ekim 2019

HKP İstanbul İl Örgütü