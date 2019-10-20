AB-D Emperyalistlerinin eli kanlı savaş örgütü NATO ülkemizden ve Ortadoğu’dan defol!

Ortadoğu’daki kan dökme planlarıyla ilgili talimatlarını iletmek için ülkemize gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Beşiktaş Meydanı’nda protesto ederek “Katil AB-D Ülkemizden ve Ortadoğu’dan Defol” şeklinde haykırdık.

“Emperyalist Örgüt Katil NATO’nun Sekreteri Stoltenberg Ülkemizden Defol” yazılı ozalitimiz ve Mustafa Kemal’in kalpaklı fotoğrafıyla “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler” yazılı flamalarımızla Beşiktaş Meydanı’nda bir kez daha İnsanlığın başdüşmanı ABD ve ABD Emperyalistlerine karşı halkımızı mücadeleye çağırdık.

“Yankee Go Home”, “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız” sloganlarının ardından İstanbul İl Sekreterimiz Ramazan Kap basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Kap açıklamada, “AB-D Emperyalistlerinin kanlı örgütü NATO, oltada balık olarak gördüğü bir ülke ile görüş alışverişinde bulunmaz, görüş istemez, düşüncesini sormaz. Bu zalimler topraklarımıza sadece emir ve talimatlarını vermek için gelirler. İşbirlikçilerine ayar vermek için, size çizdiğimiz plan ve programın dışın çıkmayın, yoksa haliniz duman olur, demek için kirletirler kanlı ayaklarıyla topraklarımızı. İşte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kanlı ayaklarını topraklarımıza, Savaşın patronu biziz, taşeronu da sizsiniz, demek için basıyor” ifadelerini kullandı.

Kore Savaşı zamanında ABD Savunma Bakanı John Dulles’in Türk askerleri için, “müttefik güçler, en ucuz askeri Türkiye’den temin ediyor, bir Türk askerinin maliyeti 23 cent’e denk geliyor” dediğini hatırlatan Kap, Bu gidiş; Yeni Sevr’e doğru bir gidiştir. Bu gidiş; bu ülkenin en az üç parçaya bölünmesi demek olan BOP’a hayat bulduracak bir gidiştir. Bu gidiş; Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’nin, yani ikinci bir İsrail’in kuruluşuna doğru bir gidiştir. Bu gidiş; Suriye’nin topraklarının bir bölümünü, meşru yönetimin elinden alınıp Ortaçağcı din devletinin oluşumuna doğru bir gidiştir” dedi.

Ramazan Kap, açıklamanın devamında, “Elbette bu devran hep böyle dönmeyecek. Eninde sonunda Ortadoğu Halklarına yönelik AB-D Emperyalistlerinin yaptığı bütün aşağılık planlar parçalanıp atılacak, Ortadoğu Halkları tarafından. Buna yine biz Türk ve Kürt Halkları öncülük edeceğiz. Nasıl ki 1920’lerde birlikte yine bu Emperyalistlerin Sevr Planını parçalayıp, heveslerini kursaklarında bıraktıysak, nasıl ki Emperyalist Yedi Düvelin o zamanki yerli işbirlikçilerini yine onların gemilerine bindirip gönderdiysek, eninde sonunda AB-D Emperyalistlerini ve yerli işbirlikçilerini, ama bu sefer bir daha Tarihin o karanlık sayfalardan çıkmamacasına göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Halkız Haklıyız Yeneceğiz”, “Hoşt Amerika, Puşt Amerika” sloganlarıyla eylem sona erdi.

11 Ekim 2019

HKP İstanbul İl Örgütü