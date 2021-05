AB-D Emperyalistlerinin Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği Siyonist İsrail, Ramazan’da bile Filistin Halkını kanatıyor, alçakça saldırılar düzenliyor!

İnsan soyunun en büyük düşmanının üç müttefikinden biri Siyonist İsrail, Filistin Halkına nefes aldırmıyor. AB-D Emperyalistleri tarafından Ortadoğu’da yaratılan Siyonist İsrail, mazlum Filistin Halkına gün yüzü göstermiyor. AB-D Emperyalistlerinin suikastçısı Katil İsrail, o topraklardan sahipleriyle birlikte sürülmediği, atılmadığı, gönderilmediği sürece bu alçakça saldırılar devam edecek.

En son saldırıları, İsrail Polisinin, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırıp, en az 205 kişi yaralaması şeklinde oldu.

Katil Devletin Filistin Halkına saldırması için bir gerekçe olması gerekmiyor. O hale geldi ki bu saldırılar, Ramazan’da toplu namaz kılmak gerekçe, bayramlaşmak gerekçe, toplu yürümek gerekçe, akraba ziyaretleri gerekçe, hakkını savunmak için ağzını açtın gerekçe. Filistin Halkını vurmak için, katletmek için, bezdirmek için, yerinden yurdundan etmek için, Siyonist İsrail’in bir gerekçe üretmesi gerekmiyor. Aslında o topraklarda hâlâ Filistinlilerin bulunması, hâlâ o toprakları terk etmiyor oluşları, direnmeleri en büyük gerekçe.

Katil İsrail almış arkasına AB-D Emperyalistlerini, almışlar arkalarına, her biri kendini, ülkesini, tarihini, topraklarını, halkını AB-D Emperyalistlerine satmış krallıkları, şeyhlikleri, almışlar arkalarına AB-D Emperyalistlerine Eşbaşkan olmakla övünen Ortaçağcıları, pervasızca saldırıyor.

Bunların üstüne Filistin Halkının Ortadoğu’daki en büyük yardımcısı, Siyonist İsrail’in Ortadoğu’daki en büyük korkusu Suriye Devleti, AB-D Emperyalistleri ve ona biat eden, ruhunu teslim eden Ortaçağcıların elbirliğiyle geçmişe oranla güçsüzleştirilince-etkisiz kılınınca, Katil Siyonist Devleti artık hiç tutulamıyor.

Bu saldırıların arkasındadır AB-D Emperyalistleri. Bugüne kadar da yapılan her katliamda, her saldırıda yanlarında durmuşlar, teşvik etmişlerdir. Dünya Halklarının başına gelen her felaketin, her acının, her gözyaşının baş sorumlusudur, İnsan Soyunun bu en büyük düşmanları. Zaten mümkün değildir, AB-D Emperyalistlerinin çıkarını savunmakla görevli Siyonist İsrail’in, İnsanlık Düşmanı Emperyalistlerin oluru, haberi olmadan adım atması.

Ortadoğu’da bütün Krallıklar, Şeyhlikler, Türkiye’deki Eşbaşkanlar, Filistin Halkına karşı girişilen her saldırının sorumlusudur. Çünkü Siyonist İsrail’in aşağılık saldırılarına dur diyen Suriye’yi elbirliğiyle İsrail için tehlike olmaktan çıkarmışlardır şimdilik. Ayrıca bakılmasın Halkları kandırmaya yönelik “sert”, “şiddetli” kınamalara. Hepsi bir kere böyle bir yapay devleti tanıyor. Hepsi de el altından veya açıkça Siyonist İsrail ile ekonomik, siyasi veya askeri anlaşmalar yapıyor.

Net tavır Fidel’in, Che’nin, Raul’un ülkesi Sosyalist Küba gibi olmalıdır. Net tavır Chavez Yoldaş’ın, Maduro Yoldaş’ın ülkesi Venezuela gibi olmalıdır. Böyle bir devletin varlığını kabul etmedi bu devrimciler ve Siyonist İsrail’i Arap Halklarının böğrüne saplanmış bir kama olarak gördüler. Ve net tavır; “İsrail diye bir devlet mi var ki başkenti Kudüs olsun”, diyen Kore Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un’un gösterdiği tavır gibi olmalıdır.

Tabiî bunları diyebilmek için Halksever, Haksever, Yurtsever, Devrimci olmak gerekir. Ortadoğu’nun Mazlum Halkları bu Ortaçağcı Krallıkları, Şeyhlikleri başlarından atıp, efendileri AB-D Emperyalistleriyle birlikte Tarihin çöplüğüne göndermediği sürece bu acılar yaşanacak.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Filistin Halkına yönelik bu alçakça saldırıyı lanetliyoruz. Filistin Halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı Filistinlilerin bir an önce sağlığına kavuşmalarını umut ediyoruz.

İnanıyoruz ki eninde sonunda kazanan, Direniş gelenekli Filistin Halkı olacaktır.

İnanıyoruz ki eninde sonunda Filistin Halkı, sürgünü yaşadığı topraklardan AB-D Emperyalistlerini ve onun uydu Devletini sürecek, kendi yurduna kendi devletine kavuşacaktır.

Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!

Katil İsrail Filistin’den Defol!

08.05.2021

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi