Kurtuluş Yolu: HKP, TÜVTÜRK/ Reysaş Direnişçilerini Yalnız Bırakmadı! Direnişimiz devam ediyor, onurumuza ekmeğimize sahip çıkacağız. Her gün de burada direnmeye devam edeceğiz.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Merkezi’nden Kastamonu TÜVTÜRK/Reysaş Direnişine yapılan dayanışma ve yardım ziyaretinde Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Berna Yoldaş Direnişte olan işçilerle röportaj yaptı. Direnişte olan işçilerden Akın İlişiklioğlu ve Salih Çiçek, işçiler adına röportajları gerçekleştirdiler:

Kurtuluş Yolu: Nakliyat-İş öncülüğünde yürüttüğünüz Direnişin bugün kaçıncı günündesiniz?

Akın İlişiklioğlu: Biz Kastamonu Reysaş Araç Muayene İstasyonu Nakliyat-İş Direnişçileri olarak şu anda 520’nci gün civarındayız. Biz 23 Şubat 2018 tarihi itibariyle Nakliyat-İş Sendikası’na üye olduğumuz zamandan itibaren Batı Karadeniz bölgesindeki sendikalı işçiler işverenleri tarafından işlerinden atıldı. O günden beri ekmeğimizin, onurumuzun, gururlu mücadelemizin peşinde burada direnmeye devam ediyoruz.

Şu andaki aşamada bazı arkadaşlarımızın yani daha önce işten atılmış olan arkadaşlarımızın mahkemeleri sonuçlandırıldı. Şu anda davaları istinaf mahkemesinde, mahkemelerimizi kazandık. Daha sonra atılan arkadaşlarımızın, Kastamonu istasyonundan atılan arkadaşlarımızın mahkemeleri ise geçen ay itibariyle sonuçlandılar, onlar da şu anda istinaf mahkemesindeler. Yani şu an için mahkemelerimizi kazanmış durumdayız.

Şu anda önümüzde bir toplu sözleşme zamanı var. Toplu sözleşmeyi de tamamlayarak Batı Karadeniz direnişçileri olarak işimize geri döneceğiz. Bunun emeğini, direnişini gösteriyoruz; mücadelesini veriyoruz şu anda.

Direnişimiz devam ediyor, onurumuza ekmeğimize sahip çıkacağız. Her gün de burada direnmeye devam edeceğiz.

Kurtuluş Yolu: Peki bu süreçte işverenlerinizden talepleriniz nelerdir? İşverenlerinizden gördüğünüz muamelelerden biraz bahsedebilir misiniz?

Akın İlişiklioğlu: Bizim Nakliyat-İş Sendikası’na üye olmamızın amacı şuydu: Biz buraya 8-9 yıl emek veren kalifiyeli elemanlar olduğumuz için biz bu işte gerçekten önümüzü görmek istediğimiz için, aslında bu sektörü bırakıp gitmek değil de çalışıp emekli olabilme hayalleriyle sendikada örgütlenmek istedik, başka bir amacımız yoktu. Yaşam standartlarına uygun bir ücret almak, fazlasını zaten talep etmiyoruz. Maaşlarımız düşüktü, şikayetlerimiz giderilmedi ve bu yüzden daha iyi bir hayata sahip olabilmek için Nakliyat-İş’te örgütlendik, direniyoruz.

Kurtuluş Yolu: Buradan diğer işçi direnişlerine bir mesajınız var mı?

Akın İlişiklioğlu: Ekmeklerine, onurlarına, gururlarına sahip çıksınlar. Çocuklarına daha iyi bir gelecek verebilmek anayasal hakları olan sendikalarda örgütlensinler, Nakliyat-İş’te örgütlensinler. Sendikadan korkmasınlar, mecliste de zaten gündemdeyiz. Herkes sendikalaşsın ve hakkını arasın.

Kurtuluş Yolu: Şu anda Kastamonu’da kaç işçimiz Direnişe devam ediyor?

Akın İlişiklioğlu: Biz normalde sendikaya üye olduktan sonra işten atılan 8 işçiydik. Şu anda bütün arkadaşlarımızla birlikte direnmeye devam ediyoruz. Diğer dört arkadaşımız çalışmaya devam etmelerine rağmen gelip bizimle birlikte direnişe katılıyorlar, destekçimizler fakat biz hepimiz işimize geri dönmek istiyoruz. Çünkü bu zamana kadar çok emek verdik, 517 gündür direniyoruz. İşimize geri dönmenin mücadelesini veriyoruz.

Nakliyat-İş Sendikası Ankara Bölge Temsilcisi Bayram Karkın: Sizlerle dayanışma içerisinde olan sendikalar ve partiler var mı?

Akın İlişiklioğlu: Bizlerle Kastamonu CHP Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu CHP Kadın Kolları Başkanı Hakime Salman, Kastamonu CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Kastamonu ADD, taşıyıcı kooperatif üyeleri, sivil tanıdıklarımız, ailelerimiz bize destek veriyor.

Halkın Kurtuluş Partisi’ne ayrıyeten teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Nakliyat-İş Ankara Bölge Sorumlumuz Bayram Karkın’a, HKP MYK Üyesi Adnan Okur’a, HKP Üyeleri Ercan Sarıoğlu ve Sercan Şener de bizleri bu Ramazan ayında yalnız bırakmadılar. Bizi ziyaret etmeleri yeterliydi ama onlar erzaklarıyla bizim yanımızda olmaya çalıştılar. Ayaklarına sağlık, teşekkür ediyoruz.

Salih Çiçek ise bu röportajın ardından şu sözlerle kendisini ifade etti:

“2010 yılından bu yana Reysaş Araç Muayene istasyonunda çalışıyordum, en eski elemanlarından birisiydim. Taleplerimizi hep dile getiriyorduk, buranın zor şartlarında çalışmayla ilgili şikâyetlerimizi hep söyledik fakat söylediklerimiz Reysaş tarafından hep kulak arkası edildi, taleplerimizin hiçbiri yerine getirilmedi. Çalışan personelleri olarak bizim burada bizim hiçbir kıymetimiz yoktu. Daha sonra biz Nakliyat-İş sendikasına üye olduk, ilk etapta üye olan arkadaşlarımız Akın ve Bayram arkadaşlarımızı işten çıkarttılar. Daha sonra peyderpey Reysaş işçileri işten çıkardı.

Sağ olsunlar Halkın Kurtuluş Partisi de Nakliyat-İş de hiçbir davamızın peşini bırakmadı, bizi yarı yolda bırakmadılar, bize ‘ne yaparsanız yapın!’, demediler.

Onun için buradan Nakliyat-İş’e ve Halkın Kurtuluş Partisi’ne de teşekkür ediyorum.

Sizler de ayrı ayrı buraya geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Şahsım adına, arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum.”