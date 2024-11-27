Adamın Niye Umurunda Olsun ki?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik bakışı, davranışı için “adamın umurunda değil”, diyor?

Niye olsun?

Sen kimsin ki? Nesin ki? Çapın ne ki? Kalibren ne ki? Ekonomik-Siyasi-Askeri gücün ne ki?

Niye umurunda olsun “adamın”?

Olay şu:

Dün yani 21 Kasım günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan “(…) Fidan, Rusya’nın Gazprom şirketine ABD tarafından yaptırım uygulanmasına değindi. Türkiye’nin finansal ve savunma altyapısını Batı’ya bağladığını belirten Fidan, ‘Mesela bugün Gazprom’a yaptırım geliyor. Biz gaz ithalatımızın yüzde 40’ını Gazprom’dan yapıyoruz, adamın umurunda değil. Bu örneği şunun için veriyorum; Türkiye bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil’ dedi.” demiş. (https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bakan-fidandan-abdye-yaptirim-tepkisi-adamin-umurunda-degil-2271552)

Yahu Fidan!

Kendi kendinle çeliştiğinin farkında mısın Allah aşkına?

Allah yani ABD, böyle mi şaşırtıyor insanı?..

Ne dediğinin, ne konuştuğunun farkında değil misin sen? Bir cümle önce söylediğini bir cümle sonra yalanlıyorsun.

Önce “Türkiye’nin finansal ve savunma altyapısını Batı’ya bağladığını belirt”iyorsun, sonra, cümlenin devamında “adamın umurunda değil” diyerek sözde tepki gösteriyorsun, daha doğrusu acizlik belirtiyorsun. En sonunda da “Türkiye bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil”, diyerek efeleniyorsun…

Yapma yahu! Komik olma!

Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı ve Modern Finans-Kapitalistler ve onların emrindeki siz siyasiler 1950’den bu yana “Türkiye’nin finansal ve savunma altyapısını Batı’ya bağladı”nız elbirliğiyle.

Sadece savunma altyapısını mı?

Hayır. Türkiye’nin ekonomisini, politikasını, dinini, kültürünü, ahlâkını, eğitimini, ordusunu, yargısını ABD’nin emrine verdiniz, şimdi karşılaştığınız muamele karşısında güya tepki gösteriyor, şikâyetçi oluyor görünüyorsunuz.

Ne bekliyordunuz? Ne umuyordunuz?

Hem ülkemizin, vatanımızın; “finansal ve savunma altyapısını Batı’ya bağla”yacaksınız, hem de “bir başka ülkenin uydusu ol”mayacaksınız öyle mi?

Hadi canım sen de!

Bal gibi ya da zehir gibi, “Türkiye bir başka ülkenin” yani ABD’nin “uydusu”dur. AB’nin uydusudur.

Gerçek budur!

Kim inanır senin boş boş efelenmene…

Ayrıca bir itirafta daha bulunuyorsun. Diyorsun ki: “Mesela bugün Gazprom’a yaptırım geliyor. Biz gaz ithalatımızın yüzde 40’ını Gazprom’dan yapıyoruz”.

Hani siz Karadeniz’de doğalgaz bulmuştunuz? Kıbrıs açıklarında doğalgaz yatakları bulmuştunuz? Üretecektiniz, kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra ithal bile edecektiniz… Hani kimseye bağımlı olmayacaktık doğalgaz konusunda?

Yani bütün bunlar yalanmış.

Gerçeklik neymiş?

“Gaz ithalatımızın yüzde 40’ını Gazprom’dan yapıyor”muşuz.

Yani doğalgaz konusunda da Rusya’ya bağımlıymışız.

Ülkemizi, Halkımızı, Vatanımızı başta ABD Emperyalistleri ve AB olmak üzere bilumum Batılı Emperyalistlere peşkeş çektiniz. Birinci Kuvayimilliye yadigârı bütün Kamu Mallarını, Özelleştirme adı altında yerli-yabancı Parababalarına yeyim ettirdiniz.

Şimdi kalkmışsın, “Türkiye bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil”, diye efelenmeye çalışıyorsun.

Bu ülkede, Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” anlayışını hayatın her alanında gerçekten ve kararlıca, inançlıca savunmazsanız, geleceğiniz, varacağınız yer, nokta burası olur kaçınılmazca.

Ve bu anlayışı haykıran ve bunun savaşını gerçek anlamda veren de Kurtuluş Partililerdir.

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Sayın Nurullah Efe Ankut, boşuna çırpınmıyor, boşuna haykırmıyor: Ey Halkımız, Anla bizi! diye…

22 Kasım 2024