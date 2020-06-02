Bir AKP klasiği daha; “dün yağmur yağacak”!!!

Böyle saçma bir cümle kurulur mu demeyin…

Evet, biliyoruz; bırakın Türkçeyi dünyanın hiçbir dilinde böyle saçma bir cümle olmaz/kurulmaz…

Ama işin içinde AKP’giller ve saçma sapan uygulamaları olunca, onların yaptıklarını ancak böyle bir cümle ile ifade etmek gerekmekte…

Gerçekten aynıyla vaki…

Gelin görelim, bu ülkenin iktidar koltuklarında kimler oturuyor ve bunların görevlendirdiği bürokratların kalitesi nasıl?..

Geçtiğimiz günlerde (11-12 Nisan 2020’de) ilk kez 30 Büyükşehir’le birlikte Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Ancak, İçişleri Bakanlığı 09 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı genelgesini (hangi akla hizmetse) 10 Nisan gece yarısında, yani yasağın başlayacağı saatten iki saat önce halka duyurdu. Bildiğimiz gibi, halkımız o gün saat 22:00’dan sonra marketleri, manavları, bakkalları doldurmuş, günlerdir tekrarlanan “sosyal mesafe” yerle bir olmuştu.

Bu durum; “bir aydır kürekle temizlediğimiz karın üstüne çığ düştü”, diyen bir Bilim Kurulu Üyesi tarafından veciz bir şekilde eleştirilmişti. Ardından hep birlikte “Kaçaksaray’da istifa tiyatrosu” izledik. Soylu, reisine paratoner oldu. Bakanlık koltuğunu biraz daha garantiledi(!)

Öte yandan 9 Nisan tarihli bir genelgenin niçin 10 Nisan’da halka duyurulduğuna dair eleştiriler gelince hemen evrakın tarihi değiştirilerek yeniden servis edildi. Yani kendisini hiçbir hukuk kuralı ile bağlı görmeyen AKP’giller; buradaki keyfiliklerini, el çabukluğu marifet mantığıyla, hemen bir tarih değişikliği yapıp gizlemeye çalıştı.

Gelelim AKP’giller’in ikinci trajikomik vukuatına…

Yurtdışında kısa süreli vizeyle kalan ve COVID-19 virüsü taşımayan yurttaşların 23 Nisan itibariyle ülkeye dönüşlerinin sağlanmasına başlanıldı.

Diğer ülkelerde nasıl oldu bilmiyoruz, ancak Amerika’da bulunan bir sosyal medya sayfa arkadaşımın paylaşımıyla gördük ki; Büyükelçilik, 17 Nisan tarihli yazı ile “Amerika’da kısa süreli vizeyle bulunan, turist, öğrenci, geçici işçi gibi statülerdeki vatandaşların” ülkeye dönüş için 14 Nisan’a kadar isimlerini temsilciliklere kaydettirmelerini istemiş.

Görüldüğü gibi, üç gün sonra duyurdukları bir yazı ile üç gün önceden kayıt yaptırma koşulu getirerek açıkça hak gaspı yapmaktalar. Normalde yazı tarihinden sonra belirlenecek bir sürede kişilerin kayıt yaptırması istenmesi gerekirken, tam bir AKP’giller klasiğiyle bu istek yazı tarihinden üç gün öncesine alınmakta. Muhtemelen bu durum, el altından yakın çevrelere önceden sızdırılmış ve öncelikle onların kayıt yaptırması amaçlanmış.

Haberi sonradan alanlar içinse ne halleri varsa görsünler, demekteler.

Ya da “dün yağmur yağacak” (!!!) diyerek bu insanların aklıyla alay etmekteler.

İşte bu saçma sapan uygulamayı yapanlar bize de saçma sapan cümle kurdurmaktalar.

Tıpkı Kaçak Saraylı reislerinin; “biz iktidara gelene kadar ülkede düzgün ambülans yoktu”, demesi gibi…

Ya işte böyle…

Kimlerini eline kaldın güzel ülkem…

İçerisi de dışarısı da birbirini aratmıyor maşallah…

Güleriz ağlanacak halimize…

20 Nisan 2020