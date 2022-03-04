Ekonominin hâkiminin, ülkeyi getirdiği noktaya bakın!

Tayyip höykürüyor:

“Ekonominin hâkimi benim, ben!” diye.

“Türkiye dünyadaki 10. büyük ekonomi olacak”, diye.

“Ülkede kriz yok”, diyor. “Ücretlere yaptığımız zamlar yeterlidir”, diyor.

Diyor oğlu diyor… da gerçek ne?

Ekonominin haline bakınca bunda höykürülecek ve övünülecek ne var, anlamak mümkün olmuyor.

Soralım o zaman:

“Dalaman Havalimanı’nın yüzde 60’ı” niye “satıldı”?

17 Şubat tarihli habere göre: “YDA Grup, Dalaman Havalimanı’nın imtiyaz haklarının yüzde 60’ını 140 milyon euro karşılığında Ferrovial’e bırakmak için anlaşma imzaladı.

“Dalaman Havalimanı’nın işletme hakkına sahip olan YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme AŞ’nin, İspanyol Ferrovial’a kısmi satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı. İşlemde ÜNLÜ&Co satıcı taraf danışmanlığını üstlendi.

“Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre, anlaşmanın 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İmtiyaz hakları 2042’nin sonuna kadar havalimanının işletilmesini kapsıyor.” (https://tr.sputniknews.com/20220217/dalaman-havalimaninin-yuzde-60i-satildi-1053953353.html)

Soralım o zaman:

“Türkiye’nin bir markası daha” niye “yabancıların oldu!” Niye “Batan geminin malları gibi alıyorlar” şirketlerimizi?

2 Şubat tarihli habere göre: “Türk Lirası’nın dolar ve euro başta olmak üzere tüm döviz kurları karşısında tarihi değer kaybı yaşamasının ardından yabancı devlerin de iştahı kabardı. 1948 yılında kurulan Omsan, dünya devi Schindler Group tarafından satın alındı.” (https://www.yenicaggazetesi.com.tr/batan-geminin-mallari-gibi-aliyorlar-turkiyenin-bir-markasi-daha-yabancilarin-oldu-505909h.htm)

Soralım o zaman:

“Türkiye’nin bir markası daha” neden “sudan ucuza yabancıların oldu”? Neden “Kapış kapış gidiyor her şey”imiz?

Soralım o zaman:

“Türkiye markası Graniser” neden “sudan ucuza yabancıların oldu”? Neden “Ülkeyi bit pazarına çevirdiler”?

“Türk seramik karo pazarının önde gelen oyuncularından biri olan İzmirli Graniser’i dünyanın en eski halı ve karo seramik üreticilerinden biri olan Londra merkezli Victoria PLC satın aldı. Rekabet Kurumu’nun da vize vermesiyle Graniser’in tamamı Victoria PLC’nin oldu.” (https://www.yenicaggazetesi.com.tr/turkiye-markasi-graniser-sudan-ucuza-yabancilarin-oldu-ulkeyi-bit-pazarina-cevirdiler–502004h.htm)

Soralım o zaman:

“(…) şeker niye zamlandı”? Neden “Şeker Fabrikaları’na ait 9 yer daha satıldı”?

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding, Türkiye Şeker Fabrikaları ve Hazine’ye ait 14 taşınmazın daha satıldığı ortaya çıktı.” .” (https://www.yenicaggazetesi.com.tr/seker-fabrikalarina-ait-9-yer-daha-satildi-sonra-seker-niye-zamlandi-496249h.htm)

Soralım o zaman:

Niye “Bodrum Bitez’de 19 dönüm kamu arazisi satıldı”? Neden “Sudan ucuza gitti”?

“AKP, özelleştirmeyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan arsa ve arazileri satmaya devam ediyor. Türkiye’nin en değerli cennet koylarından Bodrum Bitez’deki 18 bin 847 metrekare kamu arsası, özelleştirme yoluyla satıldı.” (https://www.yenicaggazetesi.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-imzaladi-bodrum-bitezde-19-donum-kamu-arazisi-satildi-sudan-ucuza-gitti–496246h.htm)

Soralım o zaman:

“Yabancılar Türkiye’den” niye “kapış kapış” konut “satın aldı”?

“Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre en çok dikkat çeken bölüm yabancılara yapılan satışlar oldu. 2021’de yabancılara satış oranı bir önceki yıla göre yüzde 43,5 oranında artış gerçekleşti.

Yabancılar Türkiye’den kapış kapış kapış konut satın aldı. TÜİK bu veriyi saklayamadı.” https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yabancilar-turkiyeden-kapis-kapis-kapis-konut-satin-aldi-tuik-bu-veriyi-saklayamadi-500055h.htm)

Önce haberi okuyalım:

“Pandemiden kaynaklı konjonktürel bir sorun olduğunu söyleyen [AKP Grup Başkanvekili Bülent] Turan, “Dünyada her ülkede benzer krizler var az veya çok. Çok güçlü ekonomilerde daha az hasar var” diye konuştu.

“(…) Turan şu ifadelerle devam etti: (…) Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle.”

Soralım o zaman:

“Çok güçlü ekonomilerde daha az hasar var”sa madem “Dünyanın 10. büyük ekonomisi olan Türkiye ekonomisi neden “kırılgan”?

Soralım o zaman:

Neden “şu an krizimiz var”?

Soralım o zaman:

Neden “bedeli beraber taşıyacağız” sizinle?

“Ekonominin hâkimi benim ben”se eğer, niye böyle olsun?..

Madem her şey güllük gülistanlık da bunlar niye oluyor?..

Niye satılıyor Kamu Mallarımız elde avuçta kalmamacasına? Niye satılıyor yerli şirketler?

Niye yabancı Parababaları şirketleri tüm ülkeyi satın alıyor?

Soralım o zaman…

Sormayalım artık! Yeter!

Bu AKP’giller ve Reisinden aldığımız ve alacağımız cevap belli: Dış güçler vb…

Kendileri sütten çıkmış ak kaşık.

Hadi canım sen de!

Siz Kaçak Saray’larda sefalar sürün, vurgun üstüne vurgun vurup 7 sülalenizi de değil 77 sülalenizi Karunlar gibi yaşatacak vurgunlar vurun, vatanı parsel parsel satın, bir eliniz yağda bir eliniz balda yaşayın, adamlarınıza 1 değil, 5 değil, 10-15 maaş verin, yandaş 5’li Çetenize milyarlarca dolar aktarın ve onlardan komisyonunuzu alın, sonra da “bedeli beraber taşıya”lım, beraber ödeyelim öyle mi?..

Bunca can dayanmaz zam, yoksulluk, işsizlik, pahalılık Cehenneminde yak kavur halkımızı sonra da “bedeli beraber taşıya”lım öyle mi?

Yağma yok!

Siz, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcilerisiniz. Siz, sadece alıp satmayı, aracılık etmeyi ve bu aracılıktan vurgun vurmayı bilirsiniz. Bildiğiniz başka bir şey de yok, olmaz da zaten.

Sizde zerre kadar Halk ve Vatan sevgisi olsa bunların hiçbirisini yapmazsınız. Ama siz Halk ve Vatan düşmanısınız. ABD-AB Emperyalistlerinin uşaklarısınız.

Allah size muhtaç etmesin.

Ama bu devran böyle gitmez. Vurgun düzeni hep böyle sürmez. Yolun sonu görünür biter bir gün. Ve sorarlar bir gün sorarlar, bu yaptıklarınızın hesabını.

Hesap vermeden geçip gitmek yok. Er ya da geç çelik bilezikle tanışacaksınız!

Bunu da böyle bilin!