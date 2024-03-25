“Hür, Güçlü, Mutlu, Tam Bağımsız Türkiye” için 2024 yerel seçimlerinde oylar HKP’ye!

Yurdum benim şahdamarım…

Peşinde azgınları

Kanlı paranın

Yani Doların itleri,

Altın, Sterlin kurtları

Ve petrol Nemrutları

Ve kurşun Yezitleri...

Evet, 1950’lerden bu yana Türkiye’yi Türkiye yönetmiyor. Ahmed Arif’in kaleminin tüm ustalığı ile dile getirdiği gibi, aşk ile bağlı olduğumuz vatanımızı yangın yerine çeviren, azgın emperyalist sömürgenler, başta ABD Emperyalistleri olmak üzere AB Emperyalistleri yönetiyor.

Kuklaları olan İktidarları getiriyorlar, iktidarları götürüyorlar. Kimilerine iktidar, kimilerine muhalefet rolü veriyorlar. Bu iktidar ve muhalefet kuklaları rollerini oynarken, emperyalist zalimler, vatanımızı talan edip, işçi emekçi halkımıza onmaz acılar çektiriyorlar.

Kadınlarımız;

Özgecan Aslan, Pınar Gültekin, Emine Bulut, Şule Çet, …

Katlediliyorlar her an gözümüzün önünde.

Yaptıkları zulüm yetmiyor bu kadın düşmanı Muaviye-Yezid Dincilerine,

Götürüp hapsetmek istiyorlar kadınlarımızı 1400 yıl öncesinin köleci Arap toplum düzenine,

Yatak odası ile mutfak arasında, kafes içindeki kuşlar gibi gün yüzü görmeden çırpınıp dursunlar diye!

Çocuklarımız, Yavrularımız, sarılıp koklamaya doyamadıklarımız;

Üzerlerine pis nefesler, hoyrat eller çöküyor,

Ömürleri talan ediliyor cemaat-tarikat evlerinde.

İşçi-Emekçi kardeşlerimiz;

Soma, Ermenek, İliç…

Yerin yedi kat dibinde

Kurban ediliyor Parababalarının sömürü düzenine.

Doğamız, Ormanlarımız, Dağlarımız, Sularımız;

Kazdağları, Akbelen Ormanı, İkizdere, Eğirdir, Salda, …

Kurutuluyor, yok ediliyor, peşkeş çekiliyor sermayeye.

Bebesi, kadını, erkeği, yaşlısı, genci en az 200 bin canımız;

Maraş’ta, Hatay’da, Malatya’da, soğuk betonların altında nefessiz, çaresiz, “Sesimi duyan var mı?” diye diye ölmekte.

Patili can dostlarımız;

Eros, Şila ve binlerce adsız kuyruklu masumlarımız…

Onlar da dayanılmaz işkenceler görüyor, katlediliyor, bu rezil sınıflı toplum düzeninin insanlığından çıkardığı canilerin elinde.

Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin Laik Cumhuriyet‘i yerle yeksan edilirken,

Şeriat, Hilafet naralarıyla Ortaçağcı Faşist Din Devleti inşa edilmekte.

BOP’un Türkiye ayağı işlemekte, Yeni Sevr ile “Sıra Sende Türkiye” denmekte.

Bütün bunlar olagelmekte çünkü ABD- AB Emperyalistlerinin iktidardaki uşağı, din bezirgânı, “Yüzyılın Felaketi AKP’giller” 22 yıldır tepemizde.

İşte bu nedenle, siyasetinin temelinde insan, doğa ve hayvan sevgisi yatan, yaptığımız ve yapacağımız her şeyi bu sevgi temelinde inşa eden Halkın Kurtuluş Partimizin, “Belediyeler, Yüzyılın Felaketi AKP’giller’den Temizlenmelidir!” temel şiarlarından biridir 2024 Yerel Seçimlerinde.

“Halk İçin, Halkla Birlikte, Bizzat Örgütlü Halk Tarafından Yönetilen Belediyeler” için,

“Ranta, Vurguna, Hırsızlığa, Yolsuzluğa Bıçakla Kesercesine Son Vermek” için,

Biz varız, Halkın gerçek dostu Halkın Kurtuluş Partisi var!

Bu ülkenin tüm güzel insanları, çocukları, gençleri, yaşlıları, erkekleri, kadınları, üreten, değer yaratan işçi-emekçi halkları, hak ettikleri, layık oldukları o güzel, mutlu, tam bağımsız, hür bir ülkede yaşamanın tadını Halkın Kurtuluş Partisi’nin yürüttüğü ve kazanacağı mücadelenin sonunda çıkaracak. Bundan hiç kuşkumuz yoktur!

Bizler “Hür, Güçlü, Mutlu, Tam Bağımsız Türkiye” için taşıdığımız İkinci Kurtuluş Bayrağını, eninde sonunda kuracağımız Devrimci Demokratik Halk İktidarının kalesinin burçlarına dikeceğiz! Buna inancımız tamdır. Ve o nedenle diyoruz ki:

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!