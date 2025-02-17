Kadınları Korkutamazsın Tayyip!

Tayyip korkuyor!

Kadınlardan korkuyor, çocuklardan korkuyor, işçilerden korkuyor, gençlikten korkuyor, köylüden korkuyor!

Ama tüm baskılara rağmen halkımız korkmuyor!

Hele kadınlar hiç korkmuyor!

Hukuk bürosuna çevirdiği yargı eliyle tutuklatıyor, gözaltına aldırıyor, davalar, soruşturmalar açtırıyor. Ama kadınlar konuşmaya, haykırmaya devam ediyor!

76 yaşındakiNermin K. Anamız, bir sokak röportajında Tayyip’e hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

Çiğdem Bayraktar Ör isimliakademisyen kadınımız yazdığı tweette, bizim gibi “diploması yok” dedi diye, “Bolu yangınında sorumlusunuz” dedi diye Tayyip’e hakaretten tutuklandı.

Zuhal Masat isimli hayvansever kadınımız hayvanlara yapılan işkencelere öfkesini haykırdığı videoda Tayyip’e ve onun kaset tutsağı ortağı Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

Hilal Saraç isimli kadınımız attığı tweette Tayyip’e ve onun en büyük ortağı, yandaşı Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

Bu yolla güya geri adım attıracak kadınlarımıza ve halkımıza…

Fena halde yanılıyor!

Cezaevinde ziyaret ettiğimiz bu kadınlarımız hiçbir korku belirtisi göstermedi, göstermiyor. Çünkü Kadınlar bir şeye inanırsa, bilinçlenirse, bir davaya inanırsa, hiçbir güç onları davasından vazgeçiremez!

Biz bunu İşçi Sınıfı içindeki çalışmalarımızdan biliyoruz!

Kadınlar Sınıf bilincini bir almayagörsün, en önde direnir, dövüşür, gözlerini budaktan esirgemezler. Direniş ve grevlerde kadınlar varsa yılgınlık yoktur, geri dönüş yoktur! Mutlak zafer vardır!

Anadilim Kürtçede Kadın anlamına gelen Jin ve Yaşam anlamına gelen Jiyan aynı kökten gelir. Yani kadın kelimesi, yaşamın kaynağı, hayat veren anlamına gelir.Bu nedenle kadınlar Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın tespit ettiği gibi; 10 bin yıl önce, ekonomik gücün erkeğin eline geçmesinden önce kutsal sayılan, toplumu yöneten, yönlendiren; soyun bile üzerinden belirlendiği cinsiyetti. Yüzyıllar içinde ezile ezile bugünlere gelen, Kapitalist düzende ise hem erkekler, hem de kapitalistler tarafından çifte sömürüye uğrayan kadının içinde hep bir isyan duygusu vardır.

Cennet Memleketimizin bir avuç Parababası tarafından cehenneme çevrildiği bu dönemde tüm baskılara rağmen korkmayan, isyan eden, Genel Başkan’ımız Nurullah Efe’nin dediği gibi cesaret vatanına sahip bu kadınlarımız halkımıza umut oluyor!

Sınıflı Toplum batağına batmış medeniyetler ile savaşıp Tarihsel Devrimler yaparak Anadolu’ya yerleşen, İlkel Komünal geleneklere sahip Türkler içinde savaş meydanlarında erkeklerle birlikte savaşan Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) gibi, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda en önde savaşan Kürt-Türk Kadınlarımız gibi, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızda da kadınlar en önde mücadele ediyor!

Tayyip ve avanesi her geçen gün baskısını, zulmünü artırıyor, zinciri sıkıyor. Ancak bir yandan da sonunu hazırlıyor. Eninde sonunda bu kanser düzeni son bulacak, adımız gibi eminiz! Bunun için kadınlar olarak en önde mücadele etmeye devam edeceğiz. Başta kadınlarımız gelmek üzere tüm halkımızı bu lanet düzeni yıkmak ve sosyal kurtuluşu gerçekleştirmek için birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Örgütlü bir halkı hiçbir güç yenemez!

JinJiyane! Kadın Yaşamdır!

Örgütsüz Halk Köle Halktır!

Örgütlü Halk Yenilmez!

13 Şubat 2025