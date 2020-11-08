Kıdem Tazminatı hakkını gasp etmeye çalışan AKP’giller’e geçit vermeyeceğiz!

İktidara geldiği günden beri Parababaları düzeninin bekçiliği görevini yerine getirmek için İşçi Sınıfının kazanılmış tüm haklarına saldıran AKP’giller, şimdi de işçilerin güvencesi olan Kıdem Tazminatı hakkını gasp etmeye çalışıyor.

Meclis’e götürdükleri torba yasa aracılığıyla, İşçi Sınıfının bedeller ödeyerek, yıllar süren mücadeleler sonucu kazandığı Kıdem Tazminatı hakkını yok etmek isteyen AKP’giller iktidarına karşı HKP İstanbul İl Örgütü olarak Kadıköy’de basın açıklaması gerçekleştirdik.

“AKP Torbanı Al Başına Çal”, “ İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez” sloganları eşliğinde başlayan eylemde basın açıklamasını HKP Sancaktepe İlçe Yöneticisi Deniz Bin Yoldaşımız gerçekleştirdi. Konuşmasına İzmir Depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Bin, halkımızı Ortaçağcı AKP’giller iktidarının ve insan hayatını kar hırsına kurban eden Parababaları düzeninin bir doğa olayı olan depremi ölümcül hale getirdiğini belirtti.

Deniz Bin, AKP’giller’in “kıdem tazminatını güvence altına alma” yalanıyla halkımızı aldatarak İşçi Sınıfının uzun mücadelelerle kazandığı Kıdem Tazminatı hakkını gasp etmeye çalıştığını belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecini bile fırsata çeviriyorlar. İşçilerin işlerini kaybettiği, toplu iş sözleşmesi, grev haklarının elinden alındığı, yüz binlerce işçinin işten atıldılğı pandeminin faturasını İşçi Sınıfımıza kesildiği bu dönemde AKP iktidarı ve Parababaları işçilerin 84 yıllık kıdem tazminatına saldırıyorlar. İktidarın geçtiğimiz günlerde hazırladığı Torba Yasa şu an Meclis’te görüşülüyor. Birçoğu kabul edilen bu torba yasanın maddelerine göre, parababalarına yeni destek ve teşvikler veriliyor. İşçilere yönelik ise yeni hak gaspları, esnek çalışma düzeni dayatılıyor. Bu hak gasplarından en önemlisi ise, Kıdem Tazminatı’nın parça parça gaspı ve emeklilik hakkının da gasp ediliyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Bin, İşçi Sınıfının birlik olduğu takdirde bu saldırıları boşa çıkartacak güce sahip olduğunu vurgulayarak, AKP’giller’in ve Parababalarının saldırıları karşısında örgütlü mücadele çağrısında bulundu.

Deniz Bin Yoldaş’ın yaptığı konuşmanın ardından eylemimiz, “Örgütlü Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez”, “AKP İşsizlik Pahalılık Zam Zulüm Demektir”, “İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son”, “Yaşasın Halkın Kurtuluş Davası” sloganları eşliğinde sona erdi. 8 Kasım 2020

HKP İstanbul İl Örgütü