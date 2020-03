Koronavirus kapımıza dayandı…

Geçen Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde yeni tip bir korona virüs saptandı. Yabani hayvan etlerinden insanlara bulaştığı, düşünülen virüs, Çin’den başlayarak pek çok ülkeye yayıldı. Avrupa’da Almanya ve İtalya’da bile ölümlere yol açtı.

Aslında geçen yıllarda tüm dünyaya yayılan Kuş Gribi’nden daha az tehlikeli olan ve çok daha az ölümlere yol açan bu virüs, pek çok bilinmeyeni olduğu için, salgınından korkulan bir virüs durumunda. Aşısı için pek ülkede çalışmalar başladı. Komşumuz İran’da virüsün görülmesi ve 50 civarında ölümün olması bizleri tedirgin etmiş durumda. Sınırda karayoluyla giriş-çıkış kapatıldı. Avrupa ülkelerinde bile görülen virüsün ülkemizde de görülme durumu var. Önlemler almak zorundayız. Yeni tip Korona virüs, havadan damlacık yoluyla insandan insana bulaşıyor. Bulaşması aynen grip gibi.

Doğru zamanda doğru kararlar almak önemli. Ülkemizde de uygun barınma koşullarında olmayan milyonlarca yurttaşımız var. Biz sağlık çalışanları da en önce etkilenecek grup içindeyiz. Yapılması gereken ilk görev, korona virüs şüphesi olan hastaları yakalamak ve izlemek. Sağlık Bakanlığı ilk önce bunları yapıyor. Virüse karşı en temel önlemlerden biri el yıkmak. Toplu olarak bulunan yerlerde iyi bir havalandırma sağlamak. Bugüne kadar olan ölümlerin büyük çoğunluğu yaşlı kimseler. Bu nedenle yaşlılarımızın gripal enfeksiyon, soğuk algınlığı gibi yakınmalarını dikkate almak zorundayız.

Dünya tarihi bir anlamda bulaşıcı hastalıklar tarihidir. Veba salgınları yakın zamanlara kadar çok büyük ölümlere neden olmuştur. Kolera, tüm dünyada ve ülkemizde büyük can kayıplarına neden olmuştur. Grip ve korona virüs salgınlarının, bu eski salgın hastalıklardan farkı tüm dünyaya çok daha hızlı bir şekilde yayılmasıdır. Geçen on beş yıl içinde gördüğümüz Kuş Gribi ve Domuz Gribi hastalıklarında çok sayıda can kaybı olmuştur.

ABD gibi emperyalist ülkeler dünyada insanı yaşaması için değil ölmesi için yatırım yapıp dururlar.

Küba gibi sosyalist ülkeler ise insan yaşamanı uzatmak için neler yapabilirizin derdindedirler. Bu nedenle aşı tedavisinde Küba en ileri durumdadır.

Koronavirüs salgını, tüm ülkeler için önemli bir insanlık sınavıdır. İnsanlık için hep birlikte bir çabanın gerekliliğini tüm dünyaya göstermektedir. 25.02.2020

(Gaziantep Yeni Çizgi Gazetesi’nden)