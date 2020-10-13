Koronavirüs Salgını Günlerinde Sağlıkta Şiddet Olayları Artıyor!

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen hafta yaşananlar, ülkemizde Sağlık Düzeninin halini gösteriyor. Sağlık hizmeti almaya gelenler, sağlık hizmeti sunan sağlıkçılarımıza şiddet uyguluyor. Kamu malına zarar veriyor. Sağlıkçılar kendilerini acilde bir odada barikat kurarak kurtarıyor.

Aslında bu olaylar ne ilk ne de son. Birkaç hafta önce böyle bir olay Gaziantep Şehitkamil Hastanesinde yaşanmıştı. Vatandaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu böyle bir saldırıyı yapmaz. Bu saldırıları yapanlar mafyatik tipler. Aşiret ilişkilerini, derebeylik düzenini, Ortaçağ’ı kendi kafasında sürdüren kişiler ve gruplar. Kalabalık olunursa hastanelerde, hastalarına çok iyi bakılacağını zannederler. Bu kişiler hastanelerde sağlıkçılara çok kalabalık bir aşiret olduklarını, siyasi iktidar ile ilişkilerini söyleyerek kendilerine ayrıcalıklı davranmamızı isterler. Yapılan saldırılarda gerekli cezaların verilmediğini görünce daha da cesaretlenirler. Hastane yöneticileri çoğunlukla sağlıkta şiddet olaylarını görmezden gelirler. İki taraf da şikayetçi olmasın olay kapansın, derler. Çoğu kez sağlık emekçileri kendilerine uygulanan şiddeti sineye çekmek zorunda kalırlar. Pek çok kez yalnız kalabilirler. Üye oldukları sendika, sarı sendika ise zaten bu işlere bulaşmaz.

Geçen hafta içinde İstanbul Tıp Fakültesi acil servisinde maske takmayan vatandaşı uyaran sağlıkçı arkadaşımız şiddete maruz kaldı. Gözünden darbe alan arkadaşımızın o gözünde tam görme kaybı oluştu. Ardından Trabzon’da babasını getirdiği hastanede kaybeden vatandaş, ilgili doktor arkadaşımızı ölümle tehdit ediyor; “Trabzon’u terk et yoksa çocukların yetim kalır”, diyor, diyebiliyor…

Sağlıkta şiddet sorununu, yaşadığımız sağlık düzeninden soyutlamak çok yanlıştır. Sağlık alanında yaşanan hızlı özelleşme, parası olanın sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşması, hastaların müşteri olarak görülmesi, kamu hastanelerindeki performans uygulaması, üniversite hastanelerinin çökertilmesi, şehir hastaneleri, kısaca Sağlıkta Dönüşüm, sağlık alanında şiddet sorunun büyümesine temel oluşturmuştur.

Son yirmi yılda yaşanan dönüşüm, bu iktidar zamanında yaşanmıştır. Sağlık alanında yaşanan şiddet, her geçen yıl daha da artmaktadır. Koronavirüs pandemisinde, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde, İstanbul’un göbeğinde İstanbul Tıp Fakültesinde, Trabzon’da bu olaylar meydana gelebiliyor ise vatandaş olarak herkesin bu olayın nedenlerini sorgulaması gerekiyor.

Bu ülkenin sağlıkçıları, sağlık hizmeti veremez hale gelir ise, Koronavirüs pandemisinde en ön safta olan sağlıkçılar işlerini yapamaz ise vay ülkemizin haline…