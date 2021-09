Kuzuyu kurda emanet…

Sabah saat 9.30 gibi, telefonumdan haberlere bakıyordum. Bir haber başlığı (Türkiye’nin ilk yataklı lüks tren turu ‘Kapadokya Ekspresi’ 5 yıldızlı otel gibi olacak) dikkatimi çekti ve haberi okudum. Ve içimden, “nihayet yıllardır çabaladıkları Devlet Demir Yollarının yolcu taşımacılığını da özelleştirme işini başardılar”, dedim. Daha önce de bu yönde girişimler olduğunu okumuştum zaten.

Ancak kısa bir süre sonra, saat 10.50’de, bu kez de bir görevden alma haberinin başlığı (Erdoğan kritik atama ve görevden alma) dikkatimi çekti ve haberi okumaya başladım. Okudukça gözlerim fal taşı gibi açıldı. Ve öfkeyle oturup bu yazıyı yazmaya başladım.

Yahu, her şeyin anhası var minhası var. Her şeyin bir oluru var. Her şeyin ahlâken ve vicdanen kabul edilebilirliği var. Ama Tayyip’in yaptıkları artık şirazeden çıkmış durumda. Bunların hiçbirisini gözetmiyor. Gözünü karartmış, bütün ahlâki ve vicdani değerleri sıfırlamış durumda.

Şu olaya bakar mısınız yahu:

Devlet Demir Yolları Genel Müdürünü (nihayet) görevden alıyor ama yerine kimi atıyor?

“Erdoğan’dan kritik atama ve görevden alma

“(…)

“19 Şubat 2019 tarihinde TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle görevden alındı.

“Ali İhsan Uygun’un yerine ise Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik atandı. 1993 yılından bu yana ticari faaliyet gösteren Sun Group, 28 Aralık 2020’de Ulaştırma Bakanlığı’ndan demiryolları için Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket olmuştu.

“Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarını yürüten şirketin başındaki ismin devlet kuruluşu olan TCDD’nin başına getirilmesi dikkat çekti.” (https://odatv4.com/siyaset/erdogan-kritik-atama-ve-gorevden-alma-209366)

Yahu bu iş nasıl olur?

Daha 8-9 ay önce “Ulaştırma Bakanlığından demiryolları için Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket”in Yönetim Kurulu Başkanı, TCDD Genel Müdürü olarak nasıl atanır?

Bakın adam (yeni TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik) ve şirketinin ortağı HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur daha 2 gün önce ne diyorlar Kapadokya Ekspresi’nin imza töreninde:

***

Kapadokya Ekspresi için imzalar atıldı

02.04.2021

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, Global merkez ofisi Japonya’da bulunan HIS Türkiye ile Sun Group arasında gerçekleştirilen ve Kapadokya Ekspresi ile başlayacak Türkiye’nin ilk “Yataklı Lüks Tren Turu” projesinin imzaları bugün İstanbul’da atıldı. Kapadokya-İstanbul arası seyahat edecek Kapadokya Ekspresi’nde araçlar birer 5 yıldızlı otel şeklinde olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacak

Türkiye’nin ilk yataklı lüks treni yola çıkıyor: Kapadokya Ekspresi…

Protokol törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik ve HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur katıldı.

İş birliğine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS ile Japonya-Türkiye arasındaki iş birliği için uzun süredir çalıştıklarını dile getirerek, çalıştıkları konulardan birinin de Türkiye’deki turistlerin trenle taşınması konusu olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, bu konuyu hayata geçirmek adına Yatırım Ofisi olarak, HIS Türkiye ile Sun Group’u bir araya getirdiklerini belirterek, demir yolları ile turistik hizmet verme işini 2 şirketin bir araya gelerek hayata geçireceğini aktardı.

HEDEF 1 MİLYAR EURO’LUK KATKI

HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur, projenin kendileri için rüya proje olduğunu dile getirerek, Yatırım Ofisi’nin burada çok kilit bir rol üstlendiğini söyledi.

HIS Global’in merkez ofisi Japonya’da bulunan ve 70’ten fazla ülkede 500’den fazla ofisi bulunan dünyanın en iyi 10 seyahat operatöründen biri olduğuna işaret eden Özkur, Türkiye’de 16 yıldır hizmet veren HIS Travel markasıyla şu an iş seyahati sektörünün en büyük ilk 5 firması arasında yer aldıklarını anlattı.

(…)

‘İLK ÖZEL YOLCU TAŞIMA LİSANSINI ALDIK’

Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik, Group olarak 1993 yılında ticari faaliyete başladıklarını, bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli demir yolu, hızlı tren ve şehir içi raylı sistem projelerinde başarılı faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye’de 25 yıldır demir yolu sektöründe çalıştıklarına dikkati çeken Atik, şu bilgileri verdi:

“28 Aralık 2020’de Ulaştırma Bakanlığı’ndan Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını demiryolları için almış olduk. Yolcu taşımacılığı alanında ilk Özel Demiryolu Tren İşletmecisi Yetki Belgesini alarak bu alanda faaliyetlerimize başladık. Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon Euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu Kapadokya Ekspresi ile başlayacağımız bu serüvende kullanacağımız araçlarımız birer 5 yıldızlı otel şeklinde olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacak. Her bir kompartımanda 5 yıldızlı otel standartları olacak. İlk etaptaki yatırımla 200-250 kişilik istihdam sağlanacak. Sistem devreye girdikçe yatırım miktarı ve istihdam sayısı artacak. Proje ülkemizde ilk olacak ve güzel bir ürün geliştirdik.” (https://www.haberturk.com/kapadokya-ekspresi-icin-imzalar-atildi-3026406-ekonomi)

***

Şimdi bu yeni Genel Müdür, kimin için çalışır Allah aşkına?

Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Şirket adına mı, yoksa Kamu adına mı?..

Yapmayın, insanları, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Uygun’un söylediği gibi, “vicdanı ile cüzdanı arasına sıkıştı”rmayın.

Ha, bu insanlar zaten cüzdanı seçen insanlar ki bu görevlere atanıyorlar. Yani tesadüfî, bilmemeden kaynaklanan bir yanlışlık yok atamada. Yoksa, böyle bir görevi kabul eder mi hiç?

Etmez. Affını ister. Görevi kabul etmez. Ve o zaman insan sıfatı taşır.

Ama hem bu Abdülkerim Murat Atik hem de bunun gibi görevlere atananlar, artık insanlıktan çıkmış, başka tür bir yaratık olmuş insanlar.

Üstelik Tayyip bunu yeni mi yapıyor?

Hayır.

Sağlık Bakanı da Özel Hastane sahibi değil mi?

Kültür Bakanı da, Turizm sektöründeki büyük işverenlerden birisi değil mi?

Daha yeni görevden alınan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Özel Okul Sahibi değil mi?

Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan, eşinin sahibi olduğu şirketten kendi bakanlığına dezenfektan alımı yapmamış mıydı? Yani kendi bakanlığına satış yapmamış mıydı?

Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama gerekmiyor.

Yapmayın yahu! Etmeyin yahu!

Bu kadar da insanlıktan çıkmayın.

Bu mazlum halka bu kadar da yüklenmeyin yahu!

Bir değil birkaç üniversite mezunu binlerce, on binlerce, yüz binlerce genç, işsizlikten bunalmış durumda. Ruhsal sorunlarla boğuşuyor durumda bu pahalılık cehenneminde. Ve siz Tayyipgiller, ar damarınız çatladığı için bir görevliye on ayrı yerden maaş veriyorsunuz-verdiriyorsunuz, zaten iş güç sahibi olan, geliri olan, patron olan insanları Kamuda görevlere atıyorsunuz. Ayıptır!

Bir atasözümüz, “Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste”, der.

Mazlumun ahını alıyorsunuz. Kuvayimilliye ve Laik Cumhuriyet düşmanlığınız sonucu özelleştirmedik Kamu Malı bırakmıyorsunuz. Hepsini yerli yabancı Parababalarına peşkeş çekiyorsunuz. Türk Ordusu’nu bile Afganistan’da işletmeci konumuna düşürmeye çalışıyorsunuz. Yani siz, bu vatana ve halka ihanette sınır tanımıyorsunuz.

Ama hep söylediğimiz gibi: Nereye kadar?..