TÜİK’ten bir rakam oyunu daha: İşsizlik Nisan ayında 0,2 puan azalmış(!) Hem de pandemi döneminde!

Halkımız bunun için; sevsinler kedinin çamaşır yıkayışını, der. AKP’giller, ABD Emperyalistleri tarafından iktidar edildiklerinden bu yana istihdam sağlayan ne kadar kamu kurumu varsa hepsini yok pahasına yandaşlarına peşkeş çekti. Bu kurumların çoğu da kapatıldı ve oralarda çalışan yüz binlerce işçi işsizlik ve pahalılık cehennemine atıldı. Yani iktidara getirildiğinden beri işsizlik durmadan artıyor.

Bugün yapılan ve inandırıcılıktan yoksun açıklamaya göre; Nisan 2020’de işsizlik 0.2 iki puan azalmış(!)

İnanalım mı?

Hayır, hiç inandırıcı değil.

Hepimiz biliyoruz ki pandemi döneminde yüz binlerce işyeri kapandı ve bir milyona yakın kişi işsiz kaldı. Ancak geçtiğimiz günlerde yönetimi değişen TÜİK hem enflasyonu hem de işsizliği gizleme ve rakamlarla yalan söyleme işinde ustalaştı. Ama hiçbir şey gerçekleri gizlemeye yetmez.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıklarken bir de istihdam karşılaştırması yapıyor. Bakın ne diyor bu karşılaştırmada:

“İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalış ile % 41,1 oldu.”

Diyor ki, istihdam geçen yıla göre azaldı. E, istihdam yoksa iş de yoktur, demektir. İş yoksa işsizlik vardır, demektir. Yani işsizlik artar. Buna bir de pandemi döneminin yarattığı işsizliği de eklersek yapılan açıklamanın hiç de inandırıcı olmadığı kolayca anlaşılıyor.

Peki nasıl oluyor da istihdam bariz bir şekilde azalırken, işsizlik de azalıyor?..

Siz bu halkın aklıyla dalga mı geçiyorsunuz?

Evet, dalga geçiyorsunuz!

Oysa gerçek işsizlik en az % 30-40’larda. AKP’giller rakamlarla yalan söyleyerek ancak kendilerini kandırırlar. Halkımızın yaşadığı işsizlik ve pahalılık cehennemini ortadan kaldıramazlar.

Halkımızın işsizlik ve pahalılık cehenneminden kurtuluşunun tek yolu Partimizin öncülüğünde kurulacak Demokratik Halk İktidarındadır.

Kahrolsun işsizlik ve pahalılığı yaratan Parababalarının sömürü ve soygun düzeni!

HKP

Merkezi İşçi Örgütleri Komitesi