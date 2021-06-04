Yaa Tayyip! Gördün mü Emevi Camii’nde kim namaz kıldı?

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde genişletilmiş grup toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ‘CHP yarın Şam’a gidecek yüz bulamayacak göreceksiniz ama inşallah biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi’nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi’nin, İbn-i Arabi’nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi’nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu’nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz’ dedi.” (https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogandan-onemli-mesajlar-21386210)

Ne zaman dedi bunu Tayyip?

5 Eylül 2012’de.

Emevi Cami’nde Namazı kılabildi mi Tayyip?

Ne gezer?..

Emevi Camii’nde namazı kim kıldı 13 Mayıs’taki Ramazan Bayramı’nda?

Suriye Lideri Beşşar Esad!

“Ve Emevi Camii’nde bakın kim bayram namazı kıldı

“(…)

“Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin başkenti Şam’da bulunan Emevi Camisi’nde bayram namazı kıldı. Esad’a, Suriye Vakıflar Bakanı, Cumhuriyet Başmüftüsü, bazı devlet ve parti yetkilileri, Halk Meclisi üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti. Namaz, Şam’daki İslami El Fetih Külliyesi Genel Müdürü Dr. Şeyh Hüsameddin Farfur imamlığında kılındı.” (https://odatv4.com/ve-emevi-camiinde-bakin-kim-bayram-namazi-kildi-13052118.html)

Gördün mü Tayyip!

Zaten sen Emevi Camii’nde niye namaz kılacaktın ki?

Yetmiyor muydu Türkiye’deki camiler sana?..

Bak, habire Camiler açıyorsun; önce Çamlıca da, şimdi de Taksim Meydanı’nda…

Yoksa Emevi Camii’nde kılamadığın namazın acısını bunları açarak mı çıkarıyorsun(!)

Vah zavallı Tayyip vah!

Ama sen, ABD Emperyalizminin “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)”un Eşbaşkanlığını gönüllüce üstelenmiştin iktidara getirilmek ve iktidarda tutulmanı sağlamak için. Ve bu Proje’nin hayata geçirilmesi için de Irak, Libya nasıl bölündüyse Suriye’nin de bölünmesi, parçalanması gerekiyordu.

Nasılsa Suriye kolay lokmaydı. Yutacaktınız, öyle mi?

Toplayacaktınız dünyanın dört bir yanından Ortaçağcı çeteleri, ipten kazıktan kurtulmuş canileri, ABD’nin Blackwater’ının sapık, tecavüzcü paralı askerlerini; açacaktınız sınırlarınızı bunların geçmesi için ve onlara (askeri-ekonomik-lojistik-sağlık vb.) her türlü desteği hem de sınırsızca sağlayacaktınız ve Suriye’yi parçalayacaktınız, öyle mi?

Kuracaktınız Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD)’i öyle mi?

Kuracaktınız her bir Ortaçağcı çeteye devletler, öyle mi?

O yetmedi; Emirlikler, Şeyhlikler kuracaktınız, öyle mi?

Ve sen de bunların hamisi-banisi olacaktın, öyle mi?

İşte sen, bu ham hayale kapıldın. Suriye bölünecek ve sen de “Suriye Fatihi, Ortadoğu’nun kelek keseni” olarak Emevi Camii’nde namaz kılacaktın. Suriye’ye Vali atayacaktın sana bağlı olduğu için, öyle mi?

Senin Emevi Camii’nde namaz kılman bir hayaldi. Hiçbir gerçekçiliği olmayan, üstelik de hiçbir meşruluğu olmayan, işgalci bir anlayışın sonucuydu bu, aksini iddia etsen de. Ağababan, seni iktidara getiren ABD Emperyalistlerine verdiğin sözlerin sonucu olarak, “Kardeşim” dediğin “hatta kardeşten öte” dediğin Suriye Lideri Beşşar Esad’ı ve kardeş Suriye Halkını satman karşılığında AB-D Emperyalistlerinin sana bahşedeceğini umduğun hayalindi bu.

Ama başta Suriye lideri Beşşar Esad olmak üzere Suriye Liderliği ve Suriye Halkı çetin ceviz çıktı. Onlar Emperyalizme karşı, bağımsızlık iç in verdikleri Birinci Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İkinci Kurtuluş Savaşı veriyorlardı. Canla başla direndiler. Etle tırnak gibi kaynaştı liderlik ve halk.

İran ve Rusya’nın, Lübnan Hizbullah’ının aktif, Çin’in de pasif desteğiyle AB-D Emperyalistlerinin oyunu bozuldu. Senin de hayallerin suya düştü böylece. Ki öyle de olması gerekiyordu…

Yaa Tayyip!

Senin hırsın sonucu, yüzlerce Mehmetçik haksız bir savaş için şehit oldu. Analar babalar evlatsız, eşler kocasız, çocuklar yetim kaldı…

Ama yazıldı bunlar bir kenara, yazıldı. Unutulmayacak yaptıkların. Ve günü gelince; tarafsız ve bağımsız mahkemeler karşısında bu suçlarının hesabını da vereceksin, hesabını vereceğin diğer suçlarının yanında…

Tayyip!

Hep söylediğimiz gibi, bir salıncaktasın ve sallanıyorsun. Bu politikan birçok alanda ortaya çıkıyor. Libya’da da çıktı. En somutu da Suriye’de ortaya çıktı.

Bir yandan ABD ve AB Emperyalistleriyle iş tutuyorsun, ki onlara göbekten bağlısın, NATO Üyesisin, onlardır seni iktidara getiren; bir yandan da Rusya’yla iş tutuyorsun. Onlara da askeri ve ekonomik olarak bağlanıyorsun. S-400 Füzeleri aldın, Mersin-Akkuyu’da Nükleer Santral yapıyorlar vb…

Suriye’de de gelişen olaylar sonucu, onlarla birlikte davranmak zorunda kalıyorsun. “Astana Süreci” başlatılıyor, “Soçi Mutabakatı, “Moskova Anlaşması” imzalıyorsun. Ayrıntılarına girmeyelim. Bilindik şeyler…

Ama öyle dardasın ki Tayyip!

Bak, Rusya, turist göndermiyor Türkiye’ye.

Görünürde, resmi gerekçe; Türkiye’nin Koronavirüs salgınındaki içinde bulunduğu olumsuz durum. Hastalığın yaygın olması. Kontrol altına alınamaması.

Gerçekte ise gerekçe, Rusya’ya karşı ABD’yle iş tutmaların. Son olarak da Rusya’nın düşmanı olan Ukrayna’ya sattığın İHA’lar…

Yani Rusya seni cezalandırıyor. O da sana “Yaptırım” uyguluyor!

Bir ABD, bir AB, bir Rusya “Yaptırım”larıyla karşılaşıyorsun!

İşin ne zor be senin Tayyip!

Çünkü bataktasın ve batıyorsun. Çıkışın da yok.

Başka türlüsü de olamaz zaten.

Niye mi?

Bak, Emevi Camii’nde kim namaz kıldı?

Beşşar Esad!

Bak, geçtiğimiz günlerde Suriye’de yapılan meşru seçimlerde Devlet Başkanlığına kim seçildi hem de yüzde 95 oyla!

Beşşar Esad!

Yurtseverliği, halkseverliği, antiemperyalistliğiyle halkının gönlünde kim “Aslan”?

Beşşar Esad!

Suriye Halkı ve Liderliği, Tarih önünde zafer kazandılar!

Sense kaybettin!

Zalimsin, acımasızsın!

İktidar uğruna, şan şöhret uğruna, vurgun ve talan uğruna, ABD’nin BOP’u uğruna hem kendi halkını, hem de kardeş halkları satıyorsun!

Tayyip!

Geçecek bu günler, geçecek. Vatan ve Halk sevdalıları kazanacak. Biz kazanacağız!

Ve başta Suriye Halkı ve Liderliği olmak üzere Kardeş Halklarla birlikte önce ülkemizden, sonra bölgemizden ABD’yi defedeceğiz!

Tabiî ki yerli işbirlikçileri olan sizlerle, Amerikancı Kürt Hareketi PKK’yle, Barzanileriyle, Ortaçağcı çeteleriyle birlikte…