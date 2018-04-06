AB-D Emperyalistlerinin halkları birbirine düşürme planı olan “Ermeni Soykırımı” Yalanına karşı halkların kardeşliğini savunmak için Taksim’deydik

AB-D Emperyalistlerinin Türkiye’yi Yeni Sevr bataklığına sürüklemek için sürekli olarak savundukları soykırım yalanına karşı bu yıl da alanlardaydık. Türk, Kürt, Ermeni Halklarını birbirine düşman etmenin peşinde olan emperyalistlere ve onların projelerini savunanlara karşı halkların kardeşliğini haykırmak için 24 Nisan’da Taksim’de eylem gerçekleştirdik.

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak, Emperyalistlerin Soykırım Yalanına karşı 24 Nisan’da Taksim Odakule’de buluştuk. Eylemimiz 19.19’da Taksim Tünel Meydanı’na doğru yürüyüşle başladı. Yürüyüş boyunca “Soykırım Yalanı, Emperyalist Planı”, “Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Türk-Kürt-Ermeni Halklarının Kardeşliği”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız” sloganlarımız atıldı.

Soykırım yalanını savunan grubun bulunduğu yeri polis barikatlarla korumaya almıştı. Polisin engellemelerine rağmen eylemimize devam ettik. HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Ramazan Kap basın açıklamamızı gerçekleştirdi. Soykırım yalanını savunanlara karşı tezlerimizi savunduk ve gerçekleri haykırdık.

Ramazan Kap basın açıklamasında şunları söyledi: “Yapmaya çalıştığınız çok ayıp, utanç verici bir şey. 1916’da Birinci Emperyalist Yağma Savaşı’nda İngiliz Savaş Propaganda Bürosu’nun sadece ve sadece “Savaş Propagandası” olarak ürettiği “Mavi Kitap” adıyla ünlü, en düzenbazca ve iblisçe yalanlardan derleşik sözde kitapta anılan yalanları ve iftiraları savunuyorsunuz hâlâ.”

Ramazan Kap, o dönemde yaşananın karşılıklı bir çatışma ve katliam olduğunu, her iki tarafın da büyük kayıplar verip acılar çektiğini söyledi ve konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Bu acıların yaşanmasına sebep de Batılı Emperyalist haydutlar; İngiliz, Fransız, Amerikan ve İtalyanlarla Rus Çarlığı’dır.

Bu emperyalist çakallar Osmanlı’yı parça parça edip aralarında paylaşmak için, yüzyıllar boyu birlikte kardeşçe yaşamış iki halkın arasına kama sokuyorlar. Parçalıyorlar halkları.”

Kap, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Dünyada en büyük haydutluğu, en büyük katliamları, canilikleri, vicdansızlıkları, soykırımları hep bu emperyalist haydut sürüleri yapmıştır.

Onlar, Ortadoğu’dan, Afrika’dan, Asya’dan, Latin Amerika’dan kovalanıp kendi ülke sınırları içine hapsedilmedikçe dünya halklarına, mazlum milletlere rahat yüzü yoktur…

İşte bu Ermeni Soykırımı emperyalist yalanıyla da Ermeni, Kürt, Türk Halklarını birbirlerine boğazlatmayı ve böylece bölgemizi kan deryasına, dolayısıyla da yeni bir cehenneme çevirmeyi amaçlıyorlar. Her yerde olduğu gibi onların çıkarı böyle aşağılık, pis, utanç verici oyunlar oynamayı, cinayetler işlemeyi gerektirir.

Yanlış anlaşılmasın; bizim Ermeni Halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Onlara karşı asla olumsuz bir duygu ve düşünce beslemiyoruz. Keşke emperyalist çakallar 100 küsur yıl önce aramıza girmeseydi de eskiden olduğu gibi yüzyıllarca süren kardeşliğimiz aynı şekilde devam edip gitseydi. Ve bugün ülkemizde milyonlarca Ermeni kardeşimiz de yaşıyor olsaydı. Komşu olsaydık, arkadaş olsaydık, dost olsaydık onlarla. Şehirlerde, kasabalarda, köylerde, mahallelerde, işyerlerinde yan yana olsaydık.

Ama ne çare… Emperyalist haydutlar girdi araya, o trajediyi yaşattı bizlere. Her üç halkı da acılara boğdu.

Biz diyoruz ki yetsin artık yaşanan acılar. Bir daha aramıza sokmayalım emperyalist haydutları. Onların girdiği her yerde hiç yoksa bile düşmanlıklar ortaya çıkar, kötülükler oluşmaya başlar. Kanmayalım bunlara.

Bizim dileğimiz ve mesajımız budur…”

Basın açıklamasından sonra sloganlarımız ile eylemimiz sona erdi.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz: Bu Ermeni Soykırımı Yalanı Ortadoğu’yu kan gölüne çevirme projesidir. Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata geçirme planıdır. Bu yalanı savununlar ve sahip çıkanlar Türk, Kürt ve Ermeni Halklarına ihanet etmektedir! 24.04.2018

Yaşasın Türk-Kürt-Ermeni Halklarının Kardeşliği!

Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!

Soykırım Yalanı, Emperyalist Planı!

İstanbul’dan Kurtuluş Partililer