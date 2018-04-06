ABD, FRANSIZ ve İNGİLİZ Emperyalistleri, SURİYE size VİETNAM Olacak!

Emperyalistler, Suriye’de kana ve gözyaşına doymuyor. Katil Emperyalistler şunu bilin ki, 7 yıl önce piyonlarınızı öne sürerek başlattığınız bu savaşı kaybettiniz.

Onurlu ve yiğit Suriye Halkı sizin tüm planlarınıza, piyonlarınıza, tehditlerinize bir kez bile boyun eğmedi.

Onurlu ve yiğit Suriye Halkının Lideri Beşşar Esad; “Vatanımızın işgal altındaki tüm topraklarını geri alana kadar savaşacağız.”, dedi.

Onurlu ve yiğit Suriye Ordusu siz alçak Emperyalistlerin öne sürdüğü tüm piyonları teker teker devirdi. IŞİD’inizi de, ÖSO’nuzu ezerek geçti.

Ey katil ve alçak Emperyalistler,

Unuttunuz mu Irak’ı? Aynı bugün Suriye’ye saldırma bahanenizde kullandığınız gibi Irak’a da aynı bahaneyle saldırmıştınız, yakmıştınız, yıkmıştınız, katletmiştiniz. Ancak eliniz boş dönmüştünüz, bulamamıştınız bahanenize kanıt. Ve kaçmıştınız Irak’tan Coni’lerinizle, Yankee’lerinizle…

Ey soysuz ve korkak Emperyalistler,

Unuttunuz mu Vietnam’ı? Topuklarınızı kıçlarınıza vurarak kaçtığınız o yiğit ülkeyi ve halkını. En yeni ve modern bombalarınızı kullandınız, yaktınız, yıktınız, yok ettiniz ancak kesin bir yenilgiden kurtulamadınız. Yankee’leriniz, Coni’leriniz sendromlar yaşadı, unutamadılar o kesin yenilginizi. Siz de unutamadınız ey soysuzlar, ey korkaklar.

Ey ABD Emperyalizminin başkanlık kanlı koltuğunda oturan Trump adlı Halkların başdüşmanı Parababası,

Bakmaz mısın korkak, kanlı ve yenilgi dolu tarihine? Yanına aldığın en az senin kadar alçak ve adi olan Fransız ve İngiliz Emperyalistlerine mi güvenirsin yoksa? Boşuna güvenme onlara, Suriye Halkını, ordusunu ve yiğit lideri Beşşar Esad’ı, nasıl 7 yıldır baştan aşağı silahlandırdığın piyonlarınla yenememişsen, bugün de yenemeyeceksin. Suriye Halkı, başta ABD gelmek üzere tüm katil Emperyalistlere tekrar Vietnam’ı yaşatacaktır, tüm saldırıları boşa çıkartacaktır.

Ey AB-D Emperyalistlerinin ülkemizdeki ikirciksiz uşakları,

Emperyalistler saldırıyı başlattıkları anda saflarına geçtiniz onların. Sözde Antiemperyalisttiniz, sözde “Eyyyy Amerika!”, diyerek naralar atıyordunuz. Ne oldu da değiştiniz? Yoksa ipinizi elinde tutan efendileriniz size emirler mi verdi her zamanki gibi. Önce AKP’giller’in Dışişleri Bakanlığı daha sonra AKP’giller’in başşefi bu alçakça saldırılara destek verdiklerini söylediler. Daha dün; “Amerika, Batı sizin ne işiniz var burada.”, diyen AKP’giller’in başşefi bugün; “Saldırıyı memnuniyetle karşılıyoruz.”, diyerek Amerikan Emperyalizmi’nin ne derecede hizmetinde olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Bugün Amerikan, İngiliz, Fransız Emperyalistleri, etrafında oturdukları bir masada Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesi planının bir parçası olarak Suriye’yi yenilecek bir lokmaya dönüştürmek istemektedirler. Ve yağma girişiminde garsonluğu da ülkemizin başında bulunan AKP’giller yapmaktır.

Suriye’ye bugün kahpece saldıranlar başta ABD Emperyalistleri ve onun yanında bulunan Fransız ve İngiliz Emperyalistleridir. Bunlara en büyük desteği AKP’giller ve İsrail vermektedir.

Ancak Suriye Halkı, Ordusu ve Lideri Beşşar Esad ile beraber tüm bu kahpe ve korkak saldırıları püskürtecektir. Emperyalistleri, onların piyonlarını ve uşaklarını yıkıp geçecektir. Emperyalistler için ikinci bir Vietnam’ı yaşatacak; halklara, Emperyalistlerin yenilebileceklerini tekrardan kanıtlayacaktır.

Suriye’ye karşı yapılan Emperyalist saldırılara karşı Suriye Devleti’nin, Halkının, Ordusunun ve Lideri’nin yanında olduğumuzu belirtiyor, Suriye’nin tüm bu saldırıları püskürterek zaferi kazanacağını biliyoruz. Emperyalistler hem Ortadoğu’dan hem Suriye’den bir daha gelmemek üzere hezimete uğrayıp defolup gideceklerdir. Suriye Halkı, Ordusu ve Lideri Beşşar Esad Emperyalistlere ve uşaklarına gerekli dersi verecektir. Emperyalistler yenilecek, halklar kazanacaktır.

Katil ABD ve İşbirlikçileri SURİYE’DEN, Ortadoğu’dan Defol!

Emperyalistler Yenilecek, Direnen Halklar Kazanacak!

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL MERKEZİ