ABD işgalinden daha büyük ne felaket olabilir?

Faşist ve bunak ABD Başkanı Trump ve El Kazımi

Ekim ayı başında Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin açıklamalar yapıyorlar ve “ABD Irak’tan giderse felaket olur”, diyorlar:

“Irak Başbakanı Kazımi: ABD ve diğer misyonların kapanması ve çekilmeleri felaket sonuçlar doğurur

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“Kazımi, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin kapatılacağı iddialarına ilişkin, ‘ABD’den büyükelçiliğin kapanmasıyla ilgili hiçbir tehdit almadık ancak Amerikalılar yabancı misyon temsilciliklerinin hedef alınmasından rahatsızlar. ABD ve diğer misyonların kapanması ve çekilmeleri Irak için felaket sonuçlar doğurur. Irak, dünyadan soyutlanmayı ve yalnızlaştırılmayı kaldıramaz. Bu durum, ülkeyi bir de ekonomik krizle karşı karşıya bırakır. Irak’ı birtakım kirli oyunlarla meçhule götürmeyi amaçlayanlar var’ dedi.

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“ABD, 2003 işgalinden 2011’e kadar Irak’ta büyük hatalar yaptı ama aynı ABD Saddam rejiminden kurtulmamıza ve IŞİD ile mücadelemizde yardımcı oldu. O yüzden halkın çıkarına hizmet eden hiçbir ülkeyle ilişkimizden çekinmemeliyiz. Biz, ne ABD ne İran ne Suudi Arabistan ne de başka ülkeyle ilişkimizden utanmayız.”

“Kazımi, Irak’ın halihazırda ekonomik krizle boğuştuğunu ve ülke tarihinde hiç bu kadar derin bir kriz yaşanmadığını dile getirdi.

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“Şii partileri eleştiren Kazımi, şunları kaydetti:

“Bazı Şii partiler, hükümeti destekliyor ve milli tutum içindeler ancak sorun 2003’te kurulan siyasi denklemdedir. Halihazırdaki bakanların büyük bölümü bakanlıklardaki bürokrasiden geliyor. Ben, Şii, Sünni ya da Kürt diye nitelendirilmekten onur duyarım. Bu çeşitlilik Irak’’ın gücüdür ancak ben ulusalcı bir Iraklıyım. Sümerlilerin toprağında ve İmam Hüseyin ile sahabenin ve İbrahim Peygamberin geldiği gelenekte yetiştim. Kimseye ihanet edemem.” (https://sptnkne.ws/DRKv)

Irak Dışişleri Bakanı da aynı konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

“ABD Bağdat Büyükelçiliği’nin sık sık füzeli saldırılara maruz kalması dolayısıyla kapanacağı iddialarıyla ilgili Hüseyin, ‘ABD Büyükelçiliği’ne saldırılar, aynı zamanda Irak halkına yönelik saldırılardır ve bedelini Iraklılar ödüyor. Amerikan yönetiminde bu saldırılar nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğini kapatma düşüncesi oluştu. ABD Büyükelçiliği’nin kapanması felaket olur. ABD’nin çekilmesi Irak’a yönelik uluslararası güveni kaybettir’ dedi.” (https://sptnkne.ws/DSTW)

Allah, insanı bir kez utanma arlanma duygusundan yoksun bırakmasın.

İnsan, kendi isteğiyle bir kez namusunu yitirince artık arkası gelir. Bir daha dikiş tutmaz artık.

Irkınızın, mezhebinizin hiçbir önemi yok bizim için…

İnsan bir kez vatanını satınca, artık sürekli satar. Ve bundan hiçbir rahatsızlık duymaz. Aksine yaptığı insanlıkdışı işi, vatan ve halk düşmanlığını aklileştirir ve savunur. İnsan psikolojisi böyle işler. Yoksa, aklileştirmese, vicdanı sürekli rahatsız eder onu. Ama aklileştirince, mantıklı bulunca artık rahatsız olmaz bu durumdan ve yeni yeni ihanetler, namussuzluklar yapmaya devam eder. Aynen Mustafa el Kazımi ve Fuad Hüseyin gibi…

ABD Büyükelçiliğinin kapatılması Irak’ı dünyadan “soyutla”rmış ve “yalnızlaştırı”rmış El Kazımi’ye göre.

Zaten öylesiniz. Kim size saygıyla bakıyor şu anda?

Hiç kimse! Hiçbir devlet!

Vatanınız, ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)” kapsamında ve sizin de söylediğiniz gibi, ABD işgalinin sonucu olarak resmen ikiye bölündü. Fiilen üçe bölündü denilebilir.

Emperyalist Devletler büyüğünden küçüğüne sizin yeraltı ve yerüstü servetlerinizin peşinde. Petrolünüzün peşinde. Doğal kaynaklarınızın peşinde… Medeniyetin kuruluşuna başlangıç etmiş Tarihinizin peşinde… Tarihsel varlıklarınızın peşinde…

O yüzden işgale uğradınız. O yüzden petrolünüz yağmalanıyor başta ABD şirketleri olmak üzere Batılı Emperyalist Çokuluslu şirketler tarafından.

ABD, ülkenizi işgal ettiğinde ilk yaptığı işlerden birisi Müzelerinize girip Tarihi varlıkları kendi ülkesine kaçırmak oldu. Tarihinizi yağmaladı sizin. Tarihsiz bıraktı. Şimdi kendi müzelerinde sergiliyor tarihinizi. Ve sizin evlatlarınız kendi tarihlerini ABD’lilerden öğrenecek, ABD müzelerinde görecek o objeleri…

Kime, neyi anlatıyorsunuz?..

Diyorsunuz ki bir de; “Bu durum, ülkeyi bir de ekonomik krizle karşı karşıya bırakır.”

Ardından birkaç cümle sonra da; “Irak (…) halihazırda ekonomik krizle boğuş”uyor “ve ülke tarihinde hiç bu kadar derin bir kriz yaşanmadı”, diyorsunuz.

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, der bizim Halkımız böyle durumlar için. Sizde ne denir bilmiyoruz… Ama illaki bir karşılığı vardır söylediğinizin.

Yine diyorsunuz ki; “ABD, 2003 işgalinden 2011’e kadar Irak’ta büyük hatalar yaptı ama aynı ABD Saddam rejiminden kurtulmamıza ve IŞİD ile mücadelemizde yardımcı oldu.”

Şimdi ülkeniz, Dünyanın Jandarması, başhaydudu olan bir devlet tarafından, 10 bin kilometre uzaklıktaki bir devlet tarafından işgal ediliyor, sonra da kalkıp utanmadan; “ABD Saddam rejiminden kurtulmamıza (…) yardımcı oldu.”, diyorsunuz…

Edep yahu!

21 parçaya bölünmüş Arap Ulusu’nu birleştirmeye çalışan, doğal kaynağı ve zenginliği petrolünün işgalci ABD tarafından yağmalanmasına karşı çıkan, vatanının işgal edilmesine karşı çıkan, antiemperyalist bir tutum alan ve halkını ve vatanının savunduğu için işgalci ABD tarafından idam edilen ama teslim olmayan Saddam’dan kurtardı size ABD, öyle mi?

Vay utanmaz vay!

Vay vatan ve halk düşmanı vay!

Vatanınızın kurt dalamış sürüye çevrilmesine neden olan Ortaçağcı çete, baş kesen, kan içen, tecavüz eden, topraklarınızı yağmalayan IŞİD’i yaratan ve üstünüze salan ABD, sizi IŞİD’den kurtardı öyle mi?

Vay ahlâksız vay!

ABD işgali sonucu, tarihinizin en büyük krizini yaşıyorsunuz, sonra da kalkıp ABD’ye minnet duyuyorsunuz.

Vay ihanetçi vay!

Saddam, bir devrimci, bir sosyalist değildi. Ülkeniz bir Sosyalist ülke değildi. Ülkenizde Demokratik Halk İktidarı yoktu. Saddam, Ortadoğu’da sık görülen liderlerden birisiydi. Kürt Halkıyla gerçek anlamda kardeşlik ve eşitlik temelinde bir birlik kuramadı. Halepçe başta olmak üzere katliamlar yaptı Kürt Halkına karşı. Bütün bunlar gerçektir. Bütün bunlar yanlıştır. Ama Saddam; son soluğunda bir antiemperyalist, bir yurtsever, bir kahraman olarak öldü. Bu da bir gerçektir!

Siz, bütün bu gerçeklere rağmen; vatanınızı işgal eden, bölüp parçalayan, yağmalayan, sizi ekonomik krizlere sürükleyen ABD’yi savunacaksınız. ABD’nin gitmesi; “büyük felaket doğurur”, diyeceksiniz ve bizim de bunlara inanmamızı bekleyeceksiniz, öyle mi?

ABD işgalinden daha büyük bir felaket gördünüz mü siz Tarihiniz boyunca?

Hangi halk gördü ABD işgalinin olumlu sonuçlarını?

Vietnam Halkı mı? Kore Halkı mı? Afganistan Halkı mı? Libya Halkı mı? Suriye Halkı mı? Hangi birini sayalım…

İnsan bir kez halk ve vatan düşmanı oldu mu, işte utanmadan, yüzü kızarmadan böylesine utanç verici cümleler kurabiliyor…

Ne yazık… Ne acı…

Bölgemizde ve dünyada sizin gibi hainler çok. Sürüyle ne yazık ki…

Ama geçecek bugünler. Geçecek…

Irak’ta da namuslu, yurtsever, antiemperyalist, sosyalist insanlar, örgütler, partiler çıkacak ve sizi ve sizin gibileri Tarihin çöplüğüne gönderecek mutlaka!