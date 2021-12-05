Aynı toptan kesme bunlar: Vatan ve Halk düşmanı hepsi…

Hepsi aynı. Sadece adları farklı… Al birini vur ötekine. Hiçbirisinin diğerinden en ufak bir farkı yok. Her konuşanı, her ağzını açıp bir şey söyleyeni halk ve vatan düşmanlığını açık ediyor. İnsanların çektikleri acılar karşısında asla utanma duygusu taşımıyorlar. Asla vicdan taşımıyorlar. O dillerinden düşürmedikleri “Allah”, “İnşallah” vb. sözcüklerinin hepsini adam kandırmak için kullanıyorlar. İnsanları “Allah’la aldatıyorlar”. Hepsi… Bir tek istisnası bile yok içlerinde namuslu, vicdanlı, ahlâklı olan…

Nasıl oluyor bu?

Çünkü hepsi aynı toptan kesme bunların. Hepsi Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcileri, savunucuları… Üretimle hiçbir ilgisi olmayan, sadece aracılık yaparak Faiz ve Kâr elde eden bir sınıfın temsilcileri bunlar. Almak-satmak, paradan para kazanmak, insanı tanımamak iliklerine işlemiş, ruhlarına sinmiş bunların. Birbirlerinden zerre miktar farklarının olmayışı, 7 bin yıllık bu gelenekten kaynaklanıyor. Doğaları bu, Fıtratlarında bu var.

İnsan suretindeler ama gerçekte insan değiller. Hep söylediğimiz gibi insan suretinde yaratıklar bunlar.

Ama bu, onları haklı çıkarmaz. Hepsi İnsan, Halk ve Vatan düşmanı.

Kim mi bunlar?

AKP’giller. Başta Reisleri olmak üzere, tüm kadroları. MYK Üyeleri, Milletvekilleri, İl Başkanları, İlçe Başkanları, bürokrasideki, yargıdaki, ordudaki kadroları… Tepeden tırnağa hepsi… Fıkradaki Laz’ımızın dediği gibi; ne birusi, hepisu hepisu…

Yanlış hatırlamıyorsak, Charles Dickens’in “İki Şehrin Hikâyesi” adlı romanında okumuştuk yıllar önce. Büyük Fransız Devrimi’nden-Burjuva Devriminden önce, 1700’lü yılların ortalarından itibaren yoksulluk, açlık, sefalet içinde yaşamaya çalışan kadınlar harıl harıl örgü örüyorlar.

Niye mi?

O ördükleri örgülere, haksızlık, zalimlik yapan yöneticilerin adlarını işliyorlar. Kayda geçiriyorlar unutulmasınlar diye!

Biz de kayda geçiriyoruz bu zalimleri, bu hainleri, bu insanlık ve vatan, halk düşmanlarını habire: Unutulmasınlar diye!

Resmi görevleri olanlar hakkında Suç Duyurularında bulunuyoruz, haklarında davalar açıyoruz; gelecek kuşaklar bunları tanısın, diye.

Tarihe not düşelim, diye…

İşte Bu Dördüncü Tür Yaratıkların birkaçını daha sizlere tanıtacağız, söyledikleri, yapıp ettikleriyle.

Ne diyordu Şairimiz Ahmed Arif:?

Bunlar engerekler ve çıyanlardır

Bunlar aşımıza ekmeğimize

Göz koyanlardır

Tanı bunları

Tanı da büyü

Ancak ondan önce kimi yaşadığımız, hepimizin bildiği gerçekleri bir kez daha göstererek bunların nasıl insan, halk düşmanı olduklarını somutlamak istiyoruz.

Bildiğimiz gibi, “Ekonominin kitabını yazan” diplomasızın yönettiği, her şeyin onun iki dudağının arasında olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 19 yıldır süren bu iktidarın ülkemizi getirdiği nokta ise her şeyden önce; Ekonomik Felaket!

Ekonomik Felaketin göstergeleri ise ortada:

Dövizin (yabancı paraların, başta ABD Doları ve AB’nin Eurosu olmak üzere) alıp başını gitmesi,

Son bir ayda Türk Lirasının Dolar karşısında yüzde 15; son bir yıl içinde ise yüzde 70 değer kaybetmesi,

Buna paralel olarak da enflasyonun yani fiyat artışlarının dizginlenemeyişi, zamların ara vermeksizin ve sürekli füze gibi artması sonucu alım gücü, ücreti zaten düşük halkımızın, Hayat Pahalılığı karşısında iyice ezilmesi, iyice fakirleşmesi ve artık en zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelişi,

Yerli üretimin her alanda çöküş noktasına gelmesi sonucu, şeker, yağ vb. kuyruklarının oluşması,

Dövizin (özellikle dolar ve euronun) artması sonucu ihracatın artacağı beklentisinin gerçekleşmeyişi,

Yine aynı nedenlerle yerli mallarımızın, şirketlerimizin değerlerinin pul olması sonucu yabancı Parababalarının alımlarını arttırmaları, böylece var olan kimi yerli fabrikalarımızın, şirketlerimizin de tamamen yabancı Parababalarının, döviz spekülatörlerinin eline geçip gitmesi,

“Yap-İşlet-Devret” mantığıyla gerçekleştirilen köprülerin, otoyolların, tünellerin, şehir hastanelerinin vb.lerinin ödemelerinin dövizle ve güncel kur üzerinden yapılması sonucu devletin kasasından milyarlarca doların-euronun çıkışı,

Yine 5’li Çete denilen yerli Parababalarına aktarılan milyar dolarlar-eurolar,

Diğer yandan Suriye’de ABD’nin emirlerinin yerine getirilmesi sonucu çıkartılan savaştan kaçan-getirilen milyonlarca Suriyeliye aktarılan 100 milyar dolara yakın devletin kasasından, yani halkımızın vergilerinden kesilen paralarla yapılan harcamalar,

Suriye’de boş yere (hiçbir sonuca ulaşmayacağı kesin olan politikalar sonucu) tutulan-tutulmak zorunda kalınan ordunun milyarlarca dolarlık giderleri,

Vb. vb…

Ardından komşu kardeş devletler ve halklarla yaratılan kan davaları,

Başta 20 Ada’mız olmak üzere, Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu toprak olmak üzere Vatan topraklarının elden çıkması ve buna ilişkin tek sözün edilmeyişi,

Dış politikada uygulanan yanlışlar sonucu yalıtılmışlık,

ABD-AB Emperyalistlerinin emirlerinin yerine getirilişi,

Suriye’de bir yandan ABD’ye diğer yandan Rusya’ya yaranmaya, yanaşmaya çabalamalar, salıncak politikaları,

Vb. vb…

Bütün bu gerçeklikler gün gibi, güneş gibi oportadayken, insanlarımız bir parça iş, bir lokma ekmek için çırpınırken AKP’giller insanlarımızla alay ediyorlar, kafa buluyorlar.

Oysa azıcık insaf, merhamet, utanma arlanma duygusu olan insan, halkımızın acılarıyla dalga geçer mi?

Okuyalım bunların dediklerini ve unutmayalım!

24 Kasım 2021:

“AKP’li Etyemez’den olay sözler: ‘Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada’

“AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, Türk Lirası’nın değer kaybı ve artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki kötü gidişatı dış güçlere bağlayan Etyemez, ‘Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada’ dedi.” (https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-etyemezden-olay-sozler-ulkede-yokluk-yok-her-seyde-bolluk-ortada-1887470)

23 Kasım 2021:

“AKP’li Demirbağ’dan yurttaşlara tepki çeken ‘et’ tavsiyesi

“AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın, artan gıda fiyatları üzerin yurttaşlara verdiği tavsiye tepki çekti. Demirbağ, ‘Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz’ dedi.

“(…)

“Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya.

“Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza… Bunlara bu fırsatı vermeyelim. Piyasadaki bu fırsatçılara, tefecilere, vicdansızlara bu fırsatı vermeyelim derim ben.” (https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-demirbagdan-yurttaslara-tepki-ceken-et-tavsiyesi-1887127)

23 Kasım 2021:

AKP’li Birinci bu sefer de enflasyon çıkışıyla tepki çekti

“(…)

“Katıldığı tartışma programında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınış şeklini eleştiren Prof. Dr. Ersan Şen’e ‘Alışacaksınız, alışacaksınız’ diye yanıt veren AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, yine tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

“Enflasyonist baskı olduğunu dile getiren AKP’li Birinci, ‘Enflasyon psikolojik hadisedir’ dedi.

“2022’NİN İLK 4 AYINA İŞARET ETTİ

“Enflasyonun reçetesinin AKP olduğunu dile getiren AKP’li Birinci, ‘“Yüzde 70-80’lik enflasyonla devraldığımız Türkiye’yi, tek haneli enflasyona indiren Ak Parti’dir’

“2022’nin ilk 4 ayına işaret eden Birinci, faiz indirimi konusundaki kararlılıklarına devam edeceklerini dile getirdi.” (https://www.cumhuriyet.com.tr/video/akpli-birinci-bu-sefer-de-enflasyon-cikisiyla-tepki-cekti-1886978)

22 Kasım 2021:

AKP’li Mücahit Birinci: ‘Hay atkı kadar kafanıza taş düşsün’

“(…)

“(…) AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin taktığı atkı sosyal medyada gündem oldu. Birinci’nin Louis Vuitton marka atkısının fiyatının 330 pound (4,983 TL) olması tepki çekti.

“TEPKİLER ÜZERİNE KENDİSİNİ SAVUNDU

“(…)

“Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“‘Hay atkı kadar kafanıza taş düşsün. Başka işiniz mi yok yahu, Tiktok videoları, İnstagram paylaşımları… Fondaş bir kısım sözde gazeteci de bunlara uymuş. Neredeyse atkı sempozyumu düzenleyecekler. Yahu bırakın magazini, bir iki kitap okuyun, tarih okuyun, kendinize fayda…’”

(https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-mucahit-birinci-hay-atki-kadar-kafaniza-tas-dussun-1886649)

19.11.2021

“AKP’li vekil ücretli otoyolları böyle savundu: Vatandaşımız zekidir, cebinde parası yoksa eski yolu kullanır

“(…)

“AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, (…) ‘Yani paranız bittiği zaman arkadaşlar olabilir, para kalmayabilir, gözlerinizi kapatıp arazinin gölgesinde oturmayın, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın arkadaşlar. Gözünüz gönlünüz açılsın arkadaşlar ya. Bakın ne kadar güzel yollar yapılmış, gözünüz gönlünüz açılsın. Artık Türkiye’de Volkswagen Passat’lar sıradan bir araba oldu (…).

“Kaldı ki yola çıkarken de bizim vatandaşlarımız elini cebine atarlar, bütçelerini kontrol ederler, Sayın Paylan bunu yapmamış ama vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Dolayısıyla eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür.’” (https://www.birgun.net/haber/akp-li-vekil-ucretli-otoyollari-boyle-savundu-vatandasimiz-zekidir-cebinde-parasi-yoksa-eski-yolu-kullanir-366304)

26 Kasım 2021:

“AK Partili Aydemir: Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında kuyruk yok

“AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar ile ilgili bir soruya, ‘Zamlarla ilgili kuyruk yok, Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı.’ yanıtını verdi.” (https://www.dunya.com/video-galeri/gundem/ak-partili-aydemir-zamlarla-ilgili-benzin-istasyonlarinda-kuyruk-yok-video-640956)

“AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, Benzin İstasyonlarındaki Kuyrukları ‘Bereket Yoğunluğu’ Olarak Yorumladı” (https://onedio.com/haber/akp-li-ahmet-hamdi-camli-benzin-istasyonlarindaki-kuyruklari-bereket-yogunlugu-olarak-yorumladi-1009962)

15.11.2021

“AKP’li Nergis’ten asgari ücret yorumu: Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun

“(…) AKP’li Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Kayseri yerel televizyonu ETV’ye ilginç bir yorumda bulundu.

“(…)

“Sunucunun ‘Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım?’ sorusunaysa Nergis, ‘Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun’ cevabını verdi.” (https://haber.sol.org.tr/haber/akpli-nergisten-asgari-ucret-yorumu-onu-dusunenler-dusunsun-allah-da-yardimcilari-olsun)

28 Kasım 2020:

“AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun: Türkiye’de kriz yok, iş beğenmiyorlar

“Konya merkezli yayın yapan Kanal 42’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun oldu. Türkiye’deki ekonomik kriz ve işsizlikle ilgili tartışmalara neden olacak söylemlerde bulundu.

“(…)

“Sorgun, ‘Ekonomide problem yok diyemeyiz. Türkiye’de bir kriz yok. Tarihin en yüksek konut alımını yaptık. Sıfır araç alımı için 3 ay 6 ay sonrasına vatandaşa gün veriliyor’ dedi. Diyarbakır Valisi Karaloğlu’nun ‘Mesele işsizlik değil, iş beğenmemezliktir”’ çıkışına destek veren Sorgun, kendilerine ‘yandım, bittim, işsizim, açım’ diye gelenler olduğunu, iş beğenmediklerini savundu.” (https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-parti-milletvekili-ahmet-sorgun-turkiyede-kriz-yok-is-begenmiyorlar-haber-1505820)

12 Kasım 2021:

“AKP milletvekili ekonomik krizin faturasını traktör satın alan çiftçiye kesti!

“(…)

“Aşırı yükselen gübre, mazot, ilaç ve tohum gibi tarımsal girdi fiyatları yüzünden ekim yapamaz hale gelen çiftçi dar boğazdan nasıl kurtulacağını düşünürken AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’den çiftçiye tahtırevanlı suçlama geldi.

“Sadece savurganlık yapan, hesap kitap yapamayan çiftçilerin zora düştüğünü, hesabını iyi yapan çitçilerin kazanç sorunu yaşamadığını savunan Erim, ‘30 dekar arazisi olan 500 bin liralık traktör alıyor, sonra da zarar ediyor. Hani, ayranın yok içmeye tahtırevanla gidersin ekin biçmeye misali’ dedi.” (https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/akp-milletvekili-ekonomik-krizin-faturasini-traktor-satin-alan-ciftciye-kesti-6764905/)

Birisi diyor ki, “Türkiye’yi, tek haneli enflasyona indiren Ak Parti’dir”. Öbürü eti az yiyin, diyor, sanki çok et yiyormuşuz gibi. Birisi lokmaları küçültün, diyor. Kiloyla almayın, diyor bir diğeri. Sağlığa zararlı, diyor. Benzin kuyrukları araba çokluğundan, diyor öbürüsü. Otoyolu kullanma, seyret diyor… Diyor oğlu diyorlar.

Çakallar,

Çakalların tiksineceği

Çakallar!

Taşlar,

Dalar dikenlerin dişlerken

Tu diyeceği taşlar!

Engerekler,

Engereklerin kin güdeceği

Engerekler!

Böyle diyordu ünlü Komünist İspanyol Şair Pablo Neruda sizin gibileri için…

Bre Allahsız, bre Kitapsızlar!

Şu yoksul, şu çilekeş halkımızla alay ediyorsunuz, dalga geçiyorsunuz öyle mi?..

Yahu, bu kadarı da olmaz be! Enflasyon devletin resmi (TÜİK) rakamlarına göre yüzde 19,89. Yani çift hane. Gerçek enflasyon yüzde 55-60.

Benzinin litresi olmuş 10 lira, mazot çıkmış 9,5 liraya. Etin kilosu olmuş ortalama 100 lira. Soğan-patatesin kilosu 5 lira… Hangi birini sayalım? Ekmek olmuş 2,5-3 lira. Tavuk eti olmuş 35-40 lira… Kış sebzesi pırasa-ıspanak-havuç 5-6 liradan aşağı mı? Karnabahar artık bütün olarak değil parçalanmış olarak gramlarla satılıyor. Simit satıcıları artık ikiye bölerek satıyorlar simitleri. Görmüyor musunuz?..

Ama bunlar, bu vicdansız, insafsız, Allahsız ve Kitapsız AKP’giller bunları söylemiyorlar. Görüyorlar söylemiyorlar. Yalan söylemek bunların birinci işi olmuş çünkü. Yemek yer, su içer gibi yalan söylüyorlar. Bunları ancak toprak ıslah eder.

Bu gerçekler karşısında gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, dilleriniz lal, öyle değil mi?..

Çünkü siz, Saraylarda yaşıyorsunuz, 3’er-5’er, yetmiyor 10’ar maaş alıyorsunuz. “Kupon arsalar benden habersiz satılmasın” diyorsunuz, vurgun üstüne vurgun vuruyorsunuz. Hepiniz birden vuruyorsunuz. Partinizle, Vakıflarınızla, Derneklerinizle vuruyorsunuz…

Bu dünya size Cennet, bize, halkımıza Cehennem.

Ama bu böyle gitmez! Böyle gitmeyecek!

Ant olsun ki unutmayacağız!

Ve sizi er ya da geç başta Reisiniz olmak üzere çelik bilezikle tanıştıracağız!

Ant olsun ki yapacağız bunu!

Ve biz, sizin devrimcileri, demokratları, ilericileri yargıladığınız gibi Hukuk Bürolarınıza dönüştürdüğünüz mahkemelerde değil, emri yasalardan ve vicdanından alan yargıçlardan kurulu mahkemelerde yargılayacağız sizi!

Biz sizi belleğimize mıh gibi çaktık.

Siz de belleğinize mıh gibi çakın ki:

Hükm-ü Avam istinafsızdır!

Halkın Adaletinin temyizi yoktur!