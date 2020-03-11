DİSK Genel Başkanlığı’na aday olan Nakliyat-İş üyesi, Real Market direnişçisi Kader İpek Altınbulak’ın DİSK Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma

Sayın Divan, Değerli Mücadele Arkadaşlarım. Hepinizi Parababalarının İşçi Düşmanlığına ve Sarı Sendikacılığa Karşı 30 Aydan Beri Direnmenin Coşkusu ile Saygıyla Selamlıyorum.

DİSK Genel Başkanlığına adayım.

Biraz kendimden söz edeceğim.

Ben Kader İpek Altınbulak. Elazığ Karakoçan doğumluyum. Emekçi bir ailenin 8 çocuğundan biriyim. Evliyim, eşim metal işçisi ve bir kızım var.

İşçiliğe meslek lisesi kimya bölümünü bitirdikten sonra bir kimya fabrikasında başladım. Daha sonra Real Hipermarketlerin Kartal Mağazasında işe başladım. 17 yıl bu mağazada çalıştım. Real Mağazasını Türk-İş’e bağlı Tez Koop-İş Sendikasına örgütleyen öncü işçilerdenim.

Metro A.G. tarafından Real Marketler 2014 yılında Beğendik’e satıldı. Beğendik aldıktan sonra da Real Hipermarketler 2017 Temmuz ayında iflas etti. Bizler hem işsiz kaldık, hem tazminatlarımızı alamadık.

Real Marketler iflas sonucu mağazalar kapanıp bizler tazminatlarınızı almadan işsiz kaldıktan sonra üyesi bulunduğumuz Tez Koop-İş Sendikası bizlere hiçbir koşulda sahip çıkmadı. Hukuki yardım dahi yapmadı. Arkadaşlarımız kendi olanaklarıyla avukata vekalet verebilen verdi. Bu dönemde bazı arkadaşlarımız DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ile iletişime geçerek, sendikada toplantılar yapmışlardı. Nakliyat-İş eğer sendikanız Tez Koop-İş sizlere sahip çıkmaz ise kendilerinin bizlere sahip çıkacağını belirtmiştir.

30 aydan beri Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde tazminatlarımız için alanlarda, İstanbul’da ki AVM’leri direniş alanına dönüştürdük. Mağazalarda işgal eylemleriyle, kasa kilitlemelerle direniyor mücadele ediyoruz.

Gözaltına alındık. Mağazalarda polislerce yerlerde sürüklendik. Hakkımızda ceza maddi-manevi tazminat davaları açıldı. Soruşturmalar devam ediyor. Yılmadık.

Tez Koop-İş Sendikası bizlere sahip çıkmadığı gibi eylemlerimizi kırmaya çalıştı. Arkadaşlarımıza alışveriş çeki dağıttı. “Nakliyat-İş’le eyleme giderseniz, coplanırsınız, gözaltına alınır, tutuklanırsınız,” dedi.

1475 Sayılı Yasanın 14. Maddesine, yargı ve bilimsel görüşlere göre Metro A.G.’nin tazminatlarımızdan sorumlu olmasına rağmen, DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası, yasal olarak Metro A.G. sorumlu değildir diye işveren isteği ile açıklamalar yaptı.

Bu 30 aylık sürede DİSK yönetimi direnişimize karşı 3 maymunu oynadı.

Değerli Konuklar, DİSK Delegeleri ve Mücadele Arkadaşlarım

Bu 30 aylık direniş benim için okul oldu. Ben artık kimin gerçek anlamda İşçi Sınıfı için mücadele ettiğini, kimlerin bu davada yaşamlarını ortaya koyduğunu, sarı sendikacılığı, İşçi Sınıfına ihaneti, İşçi Sınıfının dostlarını, düşmanlarını, sınıf dayanışmasını gördüm. İşçi Sınıfının örgütlü olduğunda neler yapabileceğini gördüm. Gerçek işçi sınıfı sendikacılığının nasıl olması gerektiğini Nakliyat-İş’te gördüm.

2018 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Dünya Sendikalar Federasyonu DSF’ye bağlı diğer ülkelerden gelen kadın emekçilerle Nakliyat-İş üyesi kadın işçilerle birlikte direniş alanında olduk. DSF Genel Sekreteri, diğer ülkelerden gelen TUİ Transport delegeleri, Pakistan Emek Federasyonu direnişimizi ziyarete geldi. Ancak DİSK Yönetimi gelmedi.

Bizim Direnişimizi görmezden gelen DİSK Yönetimi ve Başkanı, Genel-İş ve Güvenlik-Sen Temsilcilerini işten atan Ataşehir Belediye Başkanı ile kafe açılışına gidiyor.

30 aylık direnişimizle tazminatlarımızın bir kısmını Beğendik’ten aldık. Direnişimiz devam ediyor.

Parababalarının işçi düşmanlığına ve Sarı Sendikacılığa karşı mücadelemiz her alanda devam ediyor, edecek. Sendikamız Nakliyat-İş’in öncülüğünde Tüvtürk Muğla Şanlıurfa, Kütahya, Karabük, Kastamonu, Real, Makro, Uzel Makine direnişleri devam ediyor.

Bu süre içerisinde yine direniş mücadele okulundan öğrendiğim, gerçek anlamda DİSK’in Adına, Tarihine, İlkelerine, Geleneklerine sahip çıkan şu an sendika üyesi de bulunduğum Nakliyat-İş Sendikasıdır.

Her türlü zorluğa, gözaltılara, açılan ceza ve tazminat davalarına karşın parababaları düzenine ciğeri beş para etmez sarı sendikalara teslim olmadık, olmayacağız.

30 aydan beri direnen bir kadın işçi olarak, DİSK’in Adına, Tarihine, İlkelerine, Geleneklerine sahip çıkmak, parababalarının işçi düşmanlığına ve sarı sendikacılığa karşı mücadeleyi örgütleyip daha da ileriye taşımak için;

Ücretli kölelik düzenini ortadan kaldırmak, sömürünün olmadığı bir dünya yaratmak için;

Başını insanlık soyunun baş düşmanı ABD emperyalizminin çektiği emperyalist cepheye, onların örgütü IMF, Dünya Bankası ve savaş örgütü NATO’ya karşı mücadele etmek ve halkların kardeşliği için;

Kemal Türkler, Abdullah Baştürk, Kenan Budak, İsmet Demir, Necmettin Giritlioğlu, Recep Vurmuş’un mücadelelerine, Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF) ilklerine, Enternasyonel Mücadeleye sahip çıkmak için DİSK Genel Başkanlığına adayım.

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Yaşasın DİSK!

İnadına Sendika İnadına DİSK!