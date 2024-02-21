Ege’de; bahar rüzgârı mı işgal rüzgârı mı esiyor?

Tayyip Erdoğan yaklaşık bir buçuk yıl önce Samsun’daki TEKNOFEST Gençlik Buluşması’nda; her zamanki koftiden efelenmelerinden birisini daha yapmıştı.

“Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya; bir gece ansınız gelebiliriz”, diye işkembe-i kübradan sallamıştı.

Aradan geçen sürede yüzlerce gece geçti; gelen giden olmadığı gibi, kendisi 7 Aralık 2023 günü Yunanistan’da resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan Başbakanının ayağına gitti.

Satılmış AKP medyası da her zaman olduğu gibi bu ziyarete de güzellemeler yaparak “Ege’de bahar rüzgârları” diye servis etti

Ziyarette Yunan Başbakanı Miçotakis, “İnönü ve Venizelos 1930’da Dostluk Anlaşması imzaladı. Lozan Antlaşması’ndan 100 yıl sonra bugün ‘Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Bildirgesi’ imzaladık”, dedi.

Ancak, 1930’da Yunanistan adalarımızı işgal etmemişti.

Öyle ki, Yunanistan’ın 2004’ten itibaren işgal ettiği 20 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığı arasında Miçotakis’in Başbakanlığı döneminde işgal edilen 2 Türk Adası (Küçük Çuha ve Limoniye Adası ) ile 1 Türk Kayalığı (Plati Kayalığı) da var.

Yani, Erdoğan ve Miçotakis’in imzaladığı “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Bildirgesi” tam bir kandırmacadan ibarettir, fiyaskodur. Aslında bu anlaşma ile Ege’de Yunanistan’ın işgali altındaki adalar konusunda Türkiye’ye “bir bardak su içirmiş”tir emperyalistler.

Ayrıca yandaş basın, varılan anlaşmayla; “Türk Vatandaşlarına, 10 Yunan adası için 7 günlük vize kolaylığı” getirildiğini öne çıkardı. Anılan adalar, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, İleriye, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki, Rodos ve Meis adalarıdır.

Ancak, Limni, Midilli, Sakız, Sisam adaları, altı büyük devletin 13-14 Şubat 1914 tarihli kararı ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması’nın 12. maddesine göre Yunanistan’a sadece kullanma hakkı verilen, mülkiyeti ve egemenliği Türkiye’ye ait olan adalardır.

Onikiada grubunda bulunan ve vize kolaylığı sağlanan diğer 6 ada üzerinde de Yunanistan’ın egemenlik hakkı yoktur. Çünkü Onikiada üzerindeki egemenliğin İtalya’dan alınarak Yunanistan’a devredilmesini öngören 1947 Paris Antlaşması, uluslararası hukuka göre meşru bir antlaşma değildir. Çünkü Türkiye Paris Antlaşmasında taraf değildir.

Diğer yandan Yunanistan’la imzalanan anlaşmaya göre; Türk vatandaşları Ege’deki adalara pasaport ve vize ile giderken, başta Yunan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Yunan bakanlar, Yunan general ve amiraller ile Yunan askerleri olmak üzere bütün Yunan vatandaşları, Türk adalarına elini kolunu sallayarak pasaportsuz ve vizesiz giriş yapıyor.

Ege’de işgal altında bulunan Adalarımızla ilgili kesintisiz bir şekilde mücadele eden Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Sayın Ümit Yalım’dan edindiğimizi bilgilere göre; Yunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, 3 Ocak 2024’te, Muğla Ardıççık Adası, Aydın Bulamaç Adası, Aydın Eşek Adası ve İzmir Koyun Adası’na hiçbir engelle karşılaşmadan elini kolunu sallayarak pasaportsuz ve vizesiz giriş yaptı.

Floros’un işgal altındaki Türk adalarına yaptığı ziyaret, Yunan Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinden tüm dünyaya duyuruldu.

Adalarımıza, Cougar modeli Yunan Askeri Helikopteri ile Türk hava sahasını ihlal ederek giriş yapan Yunan Genelkurmay Başkanı Floros ilk olarak Muğla Ardıççık Adası’na geldi.

Floros, 2016’da Muğla Ardıççık Adası’na düşen Yunan Askeri Helikopteri’nde hayatını kaybeden Yunan askerleri için dikilen anıta çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Yunanistan, 2016’da işgal ettiği Ardıççık Adası’nda kilise inşa etmiş ve adaya Yunan bayrağı dikmişti.

Floros, ikinci durağı olan Aydın Bulamaç Adası’ndaki Yunan Askeri Üssü’nde, işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik gösterisi yaptı.

Floros, üçüncü durağı olan Aydın Eşek Adası’ndaki Yunan Askeri Üssü’nde, işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. Askeri Üs Karargâhı’nın bulunduğu binanın duvarına çizilen dev Yunan bayrağı dikkat çekti.

Floros, dördüncü ve son durağı olan İzmir Koyun Adası’nda da işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaparak Türkiye’ye meydan okudu. Fotoğraf çekilirken İzmir Karaburun fon olarak kullanıldı.

Görüldüğü gibi, Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaret nedeniyle Türkiye’de kamuoyu “Ege’de bahar rüzgârları” yalanı ile oyalanırken Ege’de işgal edilen adalarımız “yolgeçen hanı”na dönüştü.

Yunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, hava sahamızı ihlal ederek bir günde 4 adamıza gelip Türkiye’ye meydan okurken, sözde Başkomutan Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu Komutanı Kemal Yeni ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin olana bitene seyirci kaldılar, görmezden geldiler. Ölü numarası yaptılar.

Yunanistan’a “müzik notası”(!) bile veremediler.

Peki, Yunan Genelkurmay Başkanı Floros Türk adalarında elini kolunu sallayarak dolaşırken, TSK için satın alınan toplam 542 adet BAYRAKTAR İHA/TİHA ve SİHA’lar neredeydi?

Buz önleme sistemi olmadığı için soğuk havalarda uçamayan, MİLSAR Radarı olmadığı için Bulut Üstünden görüntü alamayan BAYRAKTAR İHA/TİHA ve SİHA’ları havaalanlarında yan gelip yatsın diye mi satın aldılar?

Türkiye’nin batısındaki vatan toprağı adalarımız savunulmadan Yunan askerine teslim ediliyor.

Farkında mısınız?

Peki vatan topraklarını kim savunacak?

Maalesef bugünkü AKP’giller iktidarı değil.

Onlar suç işleme pahasına Ege adalarındaki egemenlik haklarımızı Yunanistan’a devretmekteler.

İçeride binbir suça batmış bu iktidar eninde sonunda yargılanacak. Bu yargılamalar devam ederken bir dosyaları da vatan topraklarımızın Yunanistan’a devredilmesi suçundan olacak.

O dosyalar ise bugüne kadar HKP adına yaptığımız onlarca suç duyurusuyla çoktan açıldı bile…