Gün gelecek, devran dönecek! Pınar Gültekin, Fatma Altınmakas ve ardı arkası kesilmeyen Kadın Cinayetlerinin hesabı sorulacak!

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak, Pınar Gültekin’in katledilmesini, Fatma Altınmakas’ın eşi tarafından aile meclisi kararıyla öldürülmesini ve tüm kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını, canlılarımıza yapılan saldırıları protesto etmek ve kanayan yaramız Kadın Sorununun gerçek nedenini ve çözümünü halkımıza anlatmak amacıyla Ankara Karanfil Sokak’ta Genel Merkezimiz önünde eylem yaptık.

Basın açıklamamızı Partimiz Ankara İl Örgütü Yöneticimiz Meliha Kuşçu Yoldaş’ımız yaptı. İstanbul’da haykırdığımız öfkemizi bir kez daha dile getirdi konuşmasında:

“Her gün birçok kadın cinayeti, çocuk istismarı, hayvan istismarı haberi alıyoruz, ülkenin dört bir tarafından! Her gün yüreğimiz dağlanıyor, midemiz bulanıyor bu haberler karşısında! Ve öfkeden tir tir titriyoruz her seferinde ve lanet ediyoruz kadın çocuk, hayvan tecavüzcülerine, katillerine!”

Açıklamamızın devamında; AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, cinayetlerde katledilen kadınlarımızla ve tarikat yurtlarında gelecekleri karartılan, istismara uğrayan çocuklarımızla dalga geçercesine, “AKP’den önce kadının adı yoktu” zırvalamasına karşılık: Hadi Oradan! dedik.

Asıl Ortaçağcı Gerici AKP iktidarı ile yıllardır kadının adını silmeye çalışanının, kadını aşağılayanın başta AKP’nin Reisi olmak üzere tüm AKP’giller olduğunu vurguladık!

Kadın cinayetlerinin, tecavüzlerin asıl nedeninin Ortaçağcı Gerici AKP’giller İktidarı olduğunu belirttik.

Kadınlarımızın Mustafa Kemal’in yaptığı reformlarla beraber çağdaşlaştığı ve Laiklik olmadan kadınlarımızın özgürleşemeyeceğini vurguladık.

Ayrıca Parti Programı’mızda yer alan maddeye göre tecavüzcülerin ve kadın cinayetlerinin cezasının idam olması gerektiğini söyledik.

Eylemimizi; “Kadına, Çocuğa, Hayvana Şiddete Son”, “Kadın Cinayetleri Politiktir”, “Kadının Kurtuluşu Sosyalizmde”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz” sloganlarıyla sonlandırdık.

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak diyoruz ki; kadınlarımızın kurtuluşu ne erkek düşmanlığı yapan feminizmde ne de kadınlarımızı toplumda köle durumuna düşüren, cinayete ve şiddete kurban eden Ortaçağcı Gericiliktedir. Kadınlarımızın kurtuluşu İşçi Sınıfımızla beraber Sosyalizmdedir!

26.07.2020

Ankara’dan Kurtuluş Partili Kadınlar