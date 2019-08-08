Utanmazlığın böylesi…

Modern Finans-Kapitalistler, modernliklerinin bir sonucu olsa gerek açık sözlüler. Ama aynı zamanda pişkin ve utanmazlar da. Hem de ne utanmaz…

Bakın, ünlü alışveriş sitesi Amazon ve uzay taşımacılığı şirketi Blue Origins’in sahibi Jeff Bezos ne diyor:

“Dünyayı ve insanlığı kurtarmak adına uzaya gitmek zorundayız, bizden sonra gelecek olanların kaderi buna bağlı” dedi. İnsanlığın gelecekte yaşayacağı problemler üzerinde düşündüklerini dile getiren ünlü yatırımcı, “Dünya küçük bir gezegen, nüfus hızla artıyor. Buna bağlı olarak iklim değişiyor, çevre kirleniyor. Dünyayı mahvediyoruz” dedi. Bezos, insanlığın uzaya taşınmasıyla birlikte gelecekte yaşanacak problemlerin önüne geçilebileceğine inandığını belirtti.” (https://www.hurriyet.com.tr/dunya/dunyayi-mahvettik-uzaya-tasinmaliyiz-41278199)

Gördüğümüz gibi, Jeff Bezos aynı zamanda yalancı.

Demagoji yaparak kitleleri kandırmaya ve kâr, daha çok kâr hırsları ve doymak bilmez vurgun ve talanları yüzünden gezegenimizin yeraltı ve yerüstü servetlerini yok etme noktasına getirdikten sonra kendi günahlarını; gezegenimize, gezegenimizin küçüklüğüne, artan nüfusa, iklime ve insanların üstüne atmaya çalışıyor.

Sonra da “Dünyayı ve insanlığı kurtarma”ya soyunuyor; “uzaya gitmek zorundayız”, diyor. “insanlığın uzaya taşınmasıyla birlikte gelecekte yaşanacak problemlerin önüne geçilebileceğine inandığını belirt”iyor.

Niye?

Orayı da mahvetmeye öyle mi?..

Gezegenimizi mahvettiğiniz yetmedi, şimdi sıra uzayda öyle mi?

Ne kötüsünüz!

Ne doymak bilmez bir hırsa sahipsiniz…

Türkçede sizin gibiler için; “Allah ıslah etsin”, denir.

Sizde ne denir bilmiyoruz ama bildiğimiz; sizi Allah bile ıslah edemez!