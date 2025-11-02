ABD Ürünlerine Kapılar Ardına Kadar Açıldı: Bazı Ürünlerde Ek Gümrük Vergileri Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı Eylül ayında, otomobil ihracatı ve ABD menşeli ürünlerle ilgili yeni ticaret düzenlemelerini duyurdu. Buna göre Türkiye, 2018’den bu yana bazı ABD menşeli ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırdı. Konuya dair Cumhurbaşkanlığı Kararı 22 Eylül’de Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, 1 Haziran 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında “ek mali yükümlülük” uygulanmasına dair kararın yürürlükten kaldırıldığı ifade ediliyor.

Karar kapsamında binek otomobiller, kozmetik ürünleri, alkollü içkiler, plastik eşyalar, kâğıt türleri, sert kabuklu meyveler, pirinç, yaprak tütünü gibi 22 ürün grubu için ek gümrük vergileri uygulanmayacak.

Ek gümrük vergilerinin çıkış sebebine bakalım. 2018 yılında ABD, çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında ilave vergiler koyuyor. Bunun üzerine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün kuralları çerçevesinde, Türkiye de karşı tedbir olarak, ABD menşeli bazı ürünlere ek mali yükümlülük uygulamaya başlıyor.

Ancak ABD’li efendileri buna göz yumar mı?

Yummuyor. Çeşitli müzakereler sürdürülüyor ve ek gümrük vergisi getirilen ABD menşeli ürünler listesi her geçen yıl kırpılıyor. Ama belli oranda yürürlükte kalan ürünler bulunuyor. Müzakereler tabiî ki bitmiyor, Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamında çalışmalar yapılıyor ve nihayet “mutlu”(!) sona erişiliyor. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdiriliyor.

Yazımızın konusu gıda ürünleri olacak. Listede hangi gıda ürünleri var?

Taze ve kurutulmuş sert kabuklu meyveler yani fındık, badem, ceviz, antep fıstığı gibi kuruyemişler; pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün.

AKP’giller, verilen bu tavizleri şirin göstermek için, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin önemine dikkat çekiyorlar. Bu hedefe daha çok kim ulaşacak, bu işten hangi ülke kârlı çıkacak, sorularının cevabını duyar gibiyiz. Zalım ABD tabiî ki… Bu ticaret hedefinin önemli bir kısmına kendisi ulaşıp aslan payını midesine indirecek, görünen köy kılavuz istemez.

Yukarıda saydığımız gıda ürünlerinde ek gümrük vergisinin kaldırılması, zaten acınası bir halde olan Köylümüzün önümüzdeki dönemde daha da zor günler geçireceğine işaret ediyor. Paketli kuruyemiş olarak satılan Badem ve Cevizlerin neredeyse tamamı ithal. Bunların çoğu ABD’den geliyor. Türkiye’de yetişen badem ve ceviz, çerezlik olarak tercih edilmiyor üreticiler tarafından. Hâlbuki bizim birbirinden lezzetli ve farklı aromalarda cevizlerimiz ve badem çeşitlerimiz var. Bunlar ıslah edilerek endüstriyel kullanım için daha kolay üretilir hale getirilse, çiftçimiz bunların ekimi için teşvik edilse, halkımız yerli ceviz ve badem yemiş olur. Paramız Amerikalara akmaz. Ama AKP’giller yerli ceviz ve bademimizi ıslah edecek Ziraat Araştırma Enstitülerini yok etti. Ayrıca kendi ülkesinin, üreticisinin yararına bir iş yapacak anlayışları da yok, yurduna ve insanına düşman bunlar.

Pirinç de ithal ediliyor, alkollü içecekler ve yaprak tütün de. İthal etmediğimiz tarım ürünü kalmadı gibi. Artık üretemeyen bir ülke olduk. Köylümüz ürettiği ürünün maliyetini karşılayamıyor. Maliyetlerini karşılayamayınca ürünü tarlada bırakıyor, toplatma parası verip ondan da zarar etmemek için. Artık ürettiği ürünle karnını doyuramayınca da üretimi bırakıyor. Büyük şehirlere göç ediyor ve işçileşiyor. Hatta o bile olamıyor. İşsizlik rakamlarımız ortada…

Daha önceki yazılarımızda da belirtmiştik. ABD Emperyalistleri Türkiye’yi sürekli izliyor. Hangi ürünler ne kadar üretildi, satış hacimleri ne oldu, bunlarla ilgili Türkiye’de yemlediği kişilere raporlar yazdırıyor. Bugüne kadar ilmek ilmek işlediği politikalar doğrultusunda işler istediği gibi gidiyor mu, izliyor elin oğlu. Bu raporlara göre de yeni talimatlar veriyor. Bunu bizden alın, şunu üretmeyin, biz satalım gibi.

İşte 2018’de bazı ABD ürünlerine uygulanmaya başlanan Ek Gümrük Vergisi kaldırılıyor.

Ticaret Bakanlığı, kendi halkına zulüm demek olan bu kararı savunurken;

“Türkiye ile ABD arasındaki stratejik bir çerçevede ilerleyen diyaloğun önemli bir unsuru olan ekonomik ilişkilerde temel hedeflerden biri olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaya ve ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası hukuk ve ticaret kuralları çerçevesinde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya, ticaret diplomasisi ve müzakere süreçlerini etkin biçimde yürütmeye dönük politikalar kararlılıkla sürdürülecektir.” diyor.

Yalanın biri bin para. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yapılmışmış da ticari ilişkiler her iki tarafın yararına olacakmış da… Sen onu bizim külahımıza anlat. Ülkemize sıfır gümrük vergisiyle giren kuruyemişlerin, pirincin, tütünün bize ne gibi bir yararı olacak acaba? Bundan Türk köylüsü, çiftçisi nasıl faydalanacak, ne gibi bir menfaati olacak acaba? Onlar bizim ürünlerimizde sıfır gümrük vergisi uygulayacak mı?

Artık halkımızın nezdinde hiçbir inandırıcılığı kalmayan AKP’giller, giderayak ülkeyi toptan ABD’ye yeyim etme derdinde.

Son demlerine geldikçe yaptıkları kötülüklerin dozu da artıyor. Bunlardan bir an evvel kurtulmaktan başka çaremiz yok.