Bir Parababasının İtirafı! Parababası budur! Parababaları Düzeni budur!

“İlk gördüğümde şaşırmıştım. Akdeniz’in ortasında böyle bakir bir yerde hâlâ inşaat yapılmamış olması inanılmazdı.”

Akdeniz’in ortasında bakir bir yer (ada) var ve bu adada henüz inşaat yok!

Vay be!

Olur mu be!

O zaman ne duruyoruz, hemen inşaat yapalım!

Böylece kârımıza kâr katalım!

Anlayışa bakın yahu!

Bu nasıl bir anlayıştır?

Bu nasıl insanlıktır?..

Konu ne, açıklayalım da tepkimiz anlaşılsın…

Arnavutluk’un Avlonya Körfezi’nin Adriyatik Denizi’ne açılan bölgesinde, kıyıdan 15 kilometre uzaklıkta bir Ada bulunmaktadır; Sazan Adası.

Sazan Adası, Adriyatik ile İyon Denizlerinin kesiştiği stratejik bir noktada yer alıyor. 5,7 km2 yüzölçümü (5700 dönüm) ile Arnavutluk’un en büyük adası. Adanın en yüksek noktası 342 metre ve üzerinde yerleşim bulunmamakta.

Daha doğrusu, Arnavutluk’un Sosyalist olduğu dönemde kurulan askeri tesislerden kalan boş binalar, tahkimatlar, tüneller ve şimdi Güney İtalya ve Arnavutluk arasında çoğunlukla kaçakçılığa karşı kullanılan küçük bir Arnavut-İtalyan deniz üssü var. 2010 yılında adanın çevresindeki sular ve komşu Karaburun Yarımadası Arnavutluk hükûmeti tarafından milli park ilan edilmiş durumda.

Askeri koruma alanı olan adanın flora ve faunası bozulmadan kalmıştır. Bu, yasadışı avlanmanın yanı sıra suiistimaller ve diğer zararların önlenmesini mümkün kılmıştır.

İşte bu ada, şimdi inşaata açılıyor. Hem de acımasızca…

ABD Nire?

Arnavutluk Nire?

Ortadoğu Nire?..

Hem de kim tarafından açılıyor inşaata?

Kim bu “bakir milli park” alanında inşaat yapıyor?

ABD’nin Dolar Milyarderi Başkanı, Parababası Donald Trump’ın Kızı Ivanka Trump ve Damadı Jared Kushner! Dolayısıyla Trump Sülalesi!..

Bildiğimiz gibi, Trump sülalesi, büyük dededen babaya, babadan oğula, kıza, damada emlak milyarderi. Bu alanda dünyanın dört bir yanında, ABD’den Türkiye’ye, (İstanbul Mecidiyeköy’de Trump Towers Mall) Ortadoğu’dan Balkanlar’a büyük yatırımları var.

Trump Ailesi, gökdelenler, oteller, kumarhaneler ve golf sahaları inşa ediyor ve var olanları yeniliyor.

Trump’ların portföyünde; hisse senetleri, mülkler, kripto paralar, tahviller, ABD Hazine Bonoları ve para piyasası fonları dahil olmak üzere çeşitli varlıklar var.

Medyada faaliyetleri var. Sosyal medya ağı Truth Social’ın da sahibidir. Bizzat Donald Trump şov yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. Vb. vb…

Yani Donald Trump ve ailesi, ABD’li bir Finans-Kapitalisttir. Dolayısıyla da çok çeşitli yatırımları vardır, başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde kızı ve damadıyla birlikte. Okuyalım hep birlikte:

***

Trump ailesinin Ortadoğu’daki yatırımları neler?

Damadı Jared Kushner’ın yatırımları da ön plana çıkıyor

7 Şubat 2025

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi “devralma” planının yankıları sürerken New York Times (NYT), Cumhuriyetçi liderin ailesinin Ortadoğu’daki yatırımlarını mercek altına aldı.

Haberde, “Trump ailesinin çeşitli iş girişimlerinin büyümesi açısından dünyanın hiçbir bölgesi Ortadoğu kadar önemli değil” ifadeleri yer alıyor.

Trump ailesinin bölgedeki çoğu yatırımı “marka anlaşması” adı altında geçiyor. Bunlar lüks konut, golf ya da otel satışlarını arttırmaya yardımcı olmak için isim kullanma hakkı karşılığında aileye on milyonlarca dolar kazandırıyor.

(…)

Cumhuriyetçi liderin ailesinin, Suudi Arabistan merkezli emlak şirketi Dar Al Arkan’la yaptığı anlaşmalar kapsamında Umman, Dubai ve Suudi Arabistan’da Trump adını taşıyan lüks apartmanlar, golf sahaları veya oteller inşa ediliyor.

Bu projelerde en çok yol kat edilen Umman’daki golf sahası ve otel inşaatı. Trump ailesinin yatırımıyla inşa edilen yapıların yer aldığı topraklarsa doğrudan Umman yönetimine ait.

Umman’daki tatil beldesinin açılmasına henüz üç yıl var fakat Trump Organization anlaşmadan şimdiden en az 7, 5 milyon dolar gelir elde etti. Cumhuriyetçi liderin oğulları Eric Trump ve Donald Trump Jr., geçen yaz Umman’ı ziyaret ederek Dar Al Arkan’ın direktörü Yusuf El Şelaş’la projenin gidişatını kontrol etmişti.

Trump Organization, 7 Ekim 2023’te patlak veren Gazze Savaşı’ndan önce İsrail’de otel anlaşmaları yapmaya da hazırlanıyordu. NYT, Cumhuriyetçi liderin oğullarının, anlaşmaları tamamlamak için bölgedeki durumun sakinleşmesini beklediğini yazıyor.

Beyaz Saray’daki ilk dönemine başlamasından kısa bir süre sonra Trump, Dubai’de bir golf sahasına da yatırım yapmıştı. Trump International Golf Club, 2017’de açılmıştı.

Cumhuriyetçi lider, masrafları Suudi Arabistan’ın resmi varlık fonu Kamu Yatırım Fonu tarafından karşılanan profesyonel golf ligi LIV Golf’ün de önemli partnerleri arasında yer alıyor.

Bu yıl nisanda LIV Golf turnuvası, Trump’ın Miami’deki golf sahasında oynanacak. Bundan önceki üç turnuva da yine aynı yerde düzenlenmişti. NYT, LIV Golf’ün burayı kullanmak için Trump Organization’a para ödediğini aktarıyor. Müsabakalara katılanlar, restoran ve otel tercihlerinde de Trump’ın mülklerine yönlendiriliyor.

Trump’ın damadı Jared Kushner, Cumhuriyetçi liderin ilk döneminde kendisine danışmanlık yapıyordu. NYT, Kushner’ın o görevdeyken oluşturduğu ilişkilerle Affinity Partners adlı bir özel sermaye şirketi kurduğunu belirtiyor. Şirket Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi varlık fonlarından 4,5 milyar dolar topladı.

Kushner’ın İsrail merkezli iki şirkette daha yatırımı var. Bunlardan biri sigorta şirketi Phoenix Holdings, diğeriyse otomobil kiralama firması Shlomo Holdings.” (https://www.indyturk.com/node/753495/d%C3%BCnya/trump-ailesinin-ortado%C4%9Fu%E2%80%99daki-yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1-neler)

***

İşte bu yatırımlara ilaveten Arnavutluk Hükümetinden kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler sonucu Sazan Adası’nı da alıyor 1 milyar doların üzerinde bir fiyata Trump Ailesi…

Ne yapacaklarmış bu Ada’da?

“Ultra lüks bir tatil cenneti” kuracaklarmış… (https://www.nefes.com.tr/trumplar-akdenize-goz-dikti-ultra-luks-ada-sazan-43713)

“Sazan Adası’nı ‘ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek için ideal bir tatil bölgesine’ çevirmek istediğini söyleyen Kushner, şöyle devam ediyor:

“İlk gördüğümde şaşırmıştım. Akdeniz’in ortasında böyle bakir bir yerde hâlâ inşaat yapılmamış olması inanılmazdı.”

Şöyle diyor İvanka ve kocası Jared Kushner:

“Ivanka Trump, Temmuz 2024’te Lex Fridman podcast’ine verdiği röportajda, ‘Dünyanın en iyi mimarları ve markalarıyla çalışıyoruz. Gerçekten olağanüstü bir yer olacak’ sözleriyle projeyi duyurmuştu.

“Kushner ise adayı ilk gördüğünde büyülendiğini belirtmiş, ‘Böylesine eşsiz bir yerin hâlâ geliştirilmemiş olması beni çok şaşırttı’ demişti.”

Ancak, Adanın satışı, sözcüğün gerçek anlamında satış. Yani halktan gizlice yapılıyor satış.

“Tartışmalı satış: Halk sonradan öğrendi

“Adanın satışıyla ilgili görüşmeler gizli yürütüldü. Ne yerel halk ne de Arnavutluk Meclisi üyeleri, Kushner’ın Affinity Partners şirketiyle yapılan 1,4 milyar dolarlık anlaşmadan haberdardı.

“Anlaşmanın ön onayı Arnavut hükümeti tarafından 30 Aralık 2024’te verildi.

“Başbakan Edi Rama, projeye tam destek veriyor ve ‘Sazan gibi bir armağanı değerlendirmemek lüksümüz yok. Lüks turizme susamış bir çöl gibiyiz’ diyor.”

Arnavutluk Meclisi ve Halkından gizli gerçekleştirilen satışla birlikte;

“(…) Kushner’ın firması Affinity’ye proje için önemli kolaylıklar da sağlandı. Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro, inşaat için vergi muafiyeti tanındığını ve elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının tamamının devlet tarafından yapılacağını söylüyor.” (https://www.indyturk.com/node/760721/d%C3%BCnya/trump-ailesi-akdeniz%E2%80%99deki-son-bakir-aday%C4%B1-%E2%80%9Ctek-kur%C5%9Fun-s%C4%B1kmadan-fethetti%E2%80%9D)

Parababası bu!

Kâr olur da yerinde durur mu?

Durmamışlar tabiî ki:

“Kushner’ın Balkanlar’daki ilgisi sadece Arnavutluk’la sınırlı değil. Belgrad’daki eski Savunma Bakanlığı binasını da lüks otele dönüştürmeyi planlıyor.” (https://www.nefes.com.tr/trumplar-akdenize-goz-dikti-ultra-luks-ada-sazan-43713)

Gördüğümüz gibi, Trump’lar, Sırbistan’da da yatırım yapıyorlar.

Bu Parababalarında hiç utanma arlanma yok!

Ahlâk yok!

Vicdan yok!

İnsanlık yok!

Bizzat ABD Başkanı, siyasi nüfuzunu da makamını da kendi kişicil-ailecil yatırımları için kullanıyor. Kullanmaktan çekinmiyor. Utanmıyor…

Ama sadece Trump ve Ailesi mi böyle?

Bizdeki Kaçak ve de Haram Saray Reisi ve Ailesi ve avanesi de öyle değil mi?..

Onlar da aynısı.

Ne diyordu Tayyip?

“Kupon araziler benden izinsiz satılmayacak.”

17-25 Aralık’ta ortaya çıkan tapelerde de okunduğu gibi ne alınıyordu milyon avrolarla?

Villalar!..

Bizim ülkemizi de inşaat cehennemine çevirmediler mi AKP’giller?

Çevirdiler, çevirdiler.

Yani dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Parababaları (Modern ya da Antika olmaları fark etmiyor), hep aynılar. Aynı dürtülerle hareket ediyorlar.

Para Tanrısına tapıyorlar ve Para Tanrısından başka hiçbir şeye de inanmıyorlar.

Doğa, çevre, hayvan, bitki… Ne önemi var bunların… Ormanın yeşilinin, denizin-gölün mavisinin, dağların beyazının ne önemi var… Onlar için sadece ve sadece doların yeşilinin önemi var!

İnsanın insanı ezdiği, soyduğu, sömürdüğü, zulmettiği Emperyalizm işte böyle bir düzendir. Böyle bir sistemdir.

Tek kurtuluş; İnsanlığın sosyalist bir aile olmasında yatıyor.

Er geç kuracağız o düzeni!

25 Haziran 2025